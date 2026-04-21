Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde defalarca F-16 savaş uçaklarının sesine benzeyen bir ses televizyona yansıdı. Bu durum sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, futbolseverler ortaya çıkan sesin ne olduğunu merak ettiklerini dile getirdi.
F-16 SAVAŞ UÇAKLARINA BENZER BİR SES
Golsüz eşitlikle devam eden maçın ilk yarısının son bölümlerinde, defalarca F-16 savaş uçaklarının motor sesini andıran gürültüler yayına yansıdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI
Sesin yayına net bir şekilde yansımasıyla birlikte, sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Kullanıcılar sesin kaynağını merak ederken, ilginç yorumlarda da bulundu.
İşte yapılan o yorumlardan bazıları:
- ''Konya'da sıradan bir gün. Savaş uçakları stadın üstünde tur atıyor''
- ''Statta galiba alçak uçuş testi var. Ses o kadar şiddetliydi ki bir an bizim eve uçak girecek sandım''
- ''Stadın üstünden arka arkaya jetler geçiyor. Türk futbolunda bunu da gördük''