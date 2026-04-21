Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği olağanüstü performansını Bayern Münih maçında zirveye taşıdı. Attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, İspanyol medyasında da büyük övgü alıyor.

ARBELOA'NIN VAZGEÇİLMEZİ ARDA GÜLER

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın orta sahadaki vazgeçilmezi haline gelen 21 yaşındaki Arda, üçüncü sezonunda 110 maça ulaştı. Arda, Real Madrid'de deplasman maçında iki gol birden atan 18. oyuncu unvanını elde etti.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

AS gazetesi, Arda Güler’in bu sezon Real Madrid’de 13 asistle takımın en çok gol pası veren oyuncusu olduğunu vurgularken, Türk futbolcunun kulübün geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti.

PAS İSTATİSTİKLERİNDE ZİRVEDE

Arda için “Topu aldığında takımı yönlendiren, hücuma odaklı ve kararlı bir oyuncu” yorumu yapılırken, birçok pas kategorisinde de zirvede olduğu ifade edildi. Ayrıca Arda'nın Toni Kroos ve Luka Modric’in yokluğunda orta sahanın yol gösterici ışığı haline geldiği ve takımın dizginlerini ele geçirdiği vurgulandı.