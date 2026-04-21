Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

Güncelleme:
Arda Güler, Real Madrid formasıyla Bayern Münih maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. 21 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 13 asistle takımın en çok gol pası veren oyuncusu olurken, İspanyol basını milli yıldız için övgü dolu bir değerlendirmede bulundu.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği olağanüstü performansını Bayern Münih maçında zirveye taşıdı. Attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, İspanyol medyasında da büyük övgü alıyor. 

ARBELOA'NIN VAZGEÇİLMEZİ ARDA GÜLER

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın orta sahadaki vazgeçilmezi haline gelen 21 yaşındaki Arda, üçüncü sezonunda 110 maça ulaştı. Arda, Real Madrid'de deplasman maçında iki gol birden atan 18. oyuncu unvanını elde etti.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

AS gazetesi, Arda Güler’in bu sezon Real Madrid’de 13 asistle takımın en çok gol pası veren oyuncusu olduğunu vurgularken, Türk futbolcunun kulübün geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti.

PAS İSTATİSTİKLERİNDE ZİRVEDE

Arda için “Topu aldığında takımı yönlendiren, hücuma odaklı ve kararlı bir oyuncu” yorumu yapılırken, birçok pas kategorisinde de zirvede olduğu ifade edildi. Ayrıca Arda'nın Toni Kroos ve Luka Modric’in yokluğunda orta sahanın yol gösterici ışığı haline geldiği ve takımın dizginlerini ele geçirdiği vurgulandı. 

İsmail Elal
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Maraş saldırganının öğretmen annesi de tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gözaltındaki eski vali hakkında mahkeme kararını verdi
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı
Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

Süper Lig devine 700 milyon dolarlık devasa gelir
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Okul saldırılarıyla ilgili Meclis'ten ilk somut adım
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı
Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim

''Daha iyi yaparım diyenler gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim''
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış