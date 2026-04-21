Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı

76 yaşındaki bir adamın sokakta yürüyen genç bir kadının kıyafetine müdahale etmesiyle başlayan tartışma, kısa sürede gerginliğe dönüştü. Çevredeki vatandaşların da tanıklık ettiği olayda, genç kadın kendisine laf atan yaşlı adama sert tepki gösterdi.

"BENİ TAHRİK EDİYORSUN"

Tartışma sırasında yaşlı adamın, "Ben 76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun" diyerek kendini savunması ise büyük tepki çekti. Skandal sözlerin ardından çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları uzaklaştırdı.

