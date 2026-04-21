Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu Haber Videosunu İzle
Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu. Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi'nin kırmızı-beyaz renklere sahip olan River Plate'e transfer olacağını belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'daki geleceği merakla beklenen Mauro Icardi'nin önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği açıklandı. Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuşarak yıldız ismin transfer olacağı takımı duyurdu. 

“ICARDI RIVER PLATE'E ÇOK YAKIN''

Arjantinli oyuncunun ülkesinin takımlarından River Plate'e imza atmaya hazırlandığını ifade edem Cecchini, "Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey Mauro'nun kırmız-beyaz renklere sahip olan River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Son görüşmeler çok olumlu. Sürpriz olmazsa yeni sezonda burada olacak.'' dedi. 

''GÖRÜŞMELER SON DERECE OLUMLU''

River Plate'in Icardi ile yaptığı görüşmeyi aktaran Cecchini, "Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı. Hala devam eden görüşmeler son derece olumlu. Teknik direktör Eduardo Coudet, Icardi'yi hücumda Driussi ile birlikte oynatmak istiyor. Icardi veya Giovanni Simeone, River Plate yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor.'' ifadelerini kullandı. 

Hamza Temur
