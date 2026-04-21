Tokat'ta "Okulu tarayacağım" diyen çocuk gözaltına alındı

Tokat'ta 'Okulu tarayacağım' diyen çocuk gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Tokat'ta 'Okulu tarayacağım' diyen çocuk gözaltına alındı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına "Okula gelmeyin, tarayacağım mesajı gönderdi. İhbar üzerine gözaltına alınan 14 yaşındaki öğrenci, adli mercilere sevk edildi.

  • Tokat'ın Niksar ilçesinde 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına 'okulu tarayacağım' mesajı atarak tehditte bulunduğu için gözaltına alındı.
  • Çorum'un Alaca ilçesinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağına dair paylaşım yaptığı için gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir öğrenci, arkadaşlarına attığı, "Okula gelmeyin, tarayacağım" mesajı üzerine gözaltına alındı.

"OKULA GELMEYİN, TARAYACAĞIM"

Edinilen bilgilere göre, 20 Nisan 2026 günü saat 15.30 sıralarında Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Y.K.'nın aynı sınıfta öğrenim gören arkadaşlarına, "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" şeklinde tehditte bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda ikameti belirlenen 14 yaşındaki çocuk, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

ÇORUM'DA DA BİR ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Çorum'un Alaca ilçesinde de eğitim gören 10. sınıf öğrencisi S.G. (16), öğrencilerin bulunduğu bir mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağına dair paylaşımlarda bulundu. İddialar üzerine harekete geçen Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili lise öğrencisi S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Vedat Cakar:

Bu cocukar neden bu hale geldi önce bir düşünün

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

