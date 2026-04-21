Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." denildi.

ASKERİ HELİKOPTER KAZA YAPTI

Ankara’nın Temelli bölgesinde, Kara Havacılık Komutanlığı’na ait bir CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri eğitim uçuşu sırasında kaza yaptı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olay sonrası bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.

PERSONELİN DURUMU İYİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, kaza sonrası mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Kazanın kesin nedeni, uzman ekiplerce yapılacak detaylı kaza kırım incelemesinin ardından netlik kazanacak.