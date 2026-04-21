Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

Tutuklanan Özkan Yalım’ı cezaevinde bugüne kadar yalnızca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ziyaret ederken, parti yönetimi ve ailesinden kimse görüşmeye gitmedi.

  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Özkan Yalım'ı cezaevinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yönetimi ve ailesi ziyaret etmedi.
  • Özkan Yalım'ın parti üyeliği kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve karar 11 Mayıs'ta verilecek.

Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın cezaevinde yalnız bırakıldığı ortaya çıktı. Yalım’ı parti yönetimi ve ailesinden kimsenin ziyaret etmediği öğrenildi.

PARTİ YÖNETİMİNDEN MESAFE

30 Mart’ta tutuklanan Özkan Yalım’ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi cezaevinde ziyaret etmedi. Parti kurmayları, Özel’in ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdiğini belirterek, ziyaretin kamuoyunda olumsuz karşılanabileceği gerekçesiyle tercih edilmediğini ifade etti.

SADECE SINIRLI ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Yalım’ı tutuklandığı günden bu yana yalnızca bazı hukukçu parti yöneticileri ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek bir kez ziyaret etti.

Gökan Zeybek

AİLESİNDEN DE DESTEK GELMEDİ

Yalım’ın boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesi de cezaevine ziyaret gerçekleştirmedi. Belediye başkanının bu süreçte büyük ölçüde yalnız kaldığı belirtildi.

KESİN İHRAÇ 11 MAYIS’TA GÜNDEMDE

Parti üyeliği daha önce askıya alınan Özkan Yalım’ın dosyası, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Kurulun 11 Mayıs’ta yapacağı toplantıda Yalım’ın durumu karara bağlanacak.

41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme

Bakanlığın bütçesi üzerinden Bakan Tekin'e gönderme yaptı

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Bakan Gürlek açıkladı! Gülistan soruşturmasında tek düğüm kaldı
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Rekabet Kurumu Başkanı Küle açıkladı: Özel okullara soruşturma genişliyor

19 özel okul için düğmeye basıldı! Soruşturma derinleşiyor