Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılmasına yönelik Meclis Araştırması önergesi oybirliğiyle kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ardı ardına yaşanan okul saldırılarının ardından kritik bir adım attı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Meclis'te grubu bulunan tüm partiler, araştırma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı. Okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılmasına yönelik Meclis Araştırması önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

GÖREV SÜRESİ DE BELİRLENDİ

Komisyon 22 üyeden oluşacak, görev süresi 3 ay olacak. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek.

Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Bana sorun reçetesini vereyim, öyle komisiyon kurmaya extra masrafa gerek yok...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı