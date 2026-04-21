İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İran, Wahinsgton'un taahhütlerini bozduğunu söyleyerek, barış görüşmeleri için Pakistan'a gitmeyeceğini ABD'ye iletti. ABD Başkan Yardımcısı Vance da Pakistan ziyaretini süresiz olarak iptal etti.

  • İran, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek Pakistan'da planlanan barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.
  • ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın katılmama kararı üzerine Pakistan ziyaretini iptal etti.
  • İran, ABD'nin tehditlerine karşı savaş alanında yeni kartlar oynamaya hazırlandığını ifade etti.

  İran basını, İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye yarın İslamabad’da yapılacak görüşmelere katılmayacağını ilettiğini bildirdi.

İRAN, PAKİSTAN'A GİTMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

İran yönetimi, Washington’un daha önce verdiği taahhütleri yerine getirmediğini gerekçe göstererek Pakistan’da yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Tahran’dan yapılan açıklamada, ABD’nin baskıcı tutumu eleştirilerek mevcut şartlar altında masaya oturulmayacağı vurgulandı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI DA PAKİSTAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Bu gelişme üzerine, görüşmelere katılmak üzere bölgeye gitmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Pakistan ziyaretini programından çıkardı. Diplomatik kanalların tıkanmasıyla birlikte, bölgedeki geçici ateşkesin sona ermesine saatler kala gerilim yeniden tırmanışa geçti. Arabulucu konumundaki Pakistan’ın çabaları sonuçsuz kalırken, her iki tarafın da askeri teyakkuza geçtiği bildirildi. Uluslararası kamuoyu, diplomatik krizin bölgede yeni bir sıcak çatışmayı tetiklemesinden endişe ediyor.

Öte yandan Trump, savaşın 53. gününde İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump, ABD’nin masada güçlü bir konumda olduğunu savundu.

TRUMP: GÜÇLÜ BİR POZİSYONDAYIZ

CNBC’ye konuşan Trump, İran ile yapılacak olası anlaşmaya değinerek, "İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu” dedi. ABD’nin müzakere sürecinde avantajlı olduğunu belirten Trump, ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

Trump açıklamasında İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinerek, “Başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik. Hava Kuvvetleri’ni yok ettik. Liderlerini öldürdük. Hürmüz’ü biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN REST: YENİ KARTLAR OYNAMAYA HAZIRLANDIK

Trump'ın açıklamalarından sonra İran cephesinden ise "Trump, bir ablukayı dayatarak ve ateşkesi ihlal ederek, bu müzakere masasını – hayal gücünde – bir teslim masasına dönüştürmeye veya yenilenmiş bir savaşçılığı haklı çıkarmaya çalışıyor. Tehditlerin gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde, savaş alanında yeni kartlar oynamaya hazırlandık" çıkışı geldi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yorumlar (2)

Shef:

ABD’nin anladığı dilden Konuşuyor İran. Gerçekten büyük siyaset adamları varmış. Ezbere iş yapmıyorlar, ince dokuyarak hareket ediyorlar.

Erhan çelik:

yeter birbirinizle oynamayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

