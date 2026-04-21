Fenerbahçe taraftarından Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında uzatmalara giden maçta Konyaspor, 120+2'de attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler bu skorla birlikte kupaya veda etti. Maç sonunda sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Domenico Tedesco'yu istifaya davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında nefes kesen bir mücadele geride kaldı. Konyaspor, 120 dakika boyunca gol sesi çıkmayan maçta Fenerbahçe’yi uzatmalarda devirerek adını yarı finale yazdırdı.

FENERBAHÇE 120+2'DE YIKILDI

Maç boyunca her iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorlanırken, mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında da dengenin bozulmadığı maçta, tam penaltı atışlarına gidileceği düşünülürken sahneye Konyaspor çıktı. So anlarda penaltı kazanan Konyaspor, 120+2'de attığı golle skoru 1-0’a getirdi. Kalan saniyelerde Fenerbahçe’nin baskısı sonuç vermeyince, yeşil-beyazlılar bu galibiyetle yarı finale yükselen taraf oldu.

TEDESCO'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe cephesinde ise mağlubiyetin faturası teknik direktör Domenico Tedesco’ya kesildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonunda binlerce mesaj paylaşarak Domenico Tedesco'yu istifaya çağırdı. 

Cemre Yıldız
