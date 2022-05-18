Başkan Soyer Gençlerle İlgili Yeni Projelerinin Müjdesini Verdi - Haberler

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İnciraltı Kent Ormanı'ndaki İzmir Gençlik Festivali'nin ilk gününde gençlerle ilgili projelerin yer aldığı tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Başkan Soyer, ücretsiz çamaşırhanelerden nakliye desteğine, 22 kilometrelik sahil hattındaki internet erişiminden 35 Bin Bilet projesine, Genç Asistan uygulamasından Dijital İstihdam Platformu'na kadar pek çok yeni projeyi duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İnciraltı Kent Ormanı'nda 17-21 Mayıs tarihleri arasında sürecek İzmir Gençlik Festivali'nin ilk gününde gençlerle ilgili yeni projelerin müjdesini verdiği bir tanıtım toplantısı yaptı. Sunum öncesinde kamp alanını ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, 46 şehir 84 üniversiteden kente gelen gençlerle sohbet etti. Başkan Soyer'in müjdeleri gençler tarafından alkışlarla karşılandı.

"O IŞIKTAN GÜÇ ALMAK İÇİN GELDİM"

"Buraya daha iyi bir dünya için birlikte çareler aramak ve gözlerinizdeki gençlik ateşi denen o ışıktan güç almak için geldim" sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Soyer, hayatın akışıyla hayallerin kimi zaman örtüşmediğini, mutlu olmanın tek yolunun yaşamla aramızdaki uyumu artırmak olduğuna değinerek "2021'de İzmir'deki Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde 'döngüsel kültür' adında bir kavram ortaya koyduk. Döngüsel kültür doğamızla, birbirimizle, geçmişimizle ve değişimle uyum üzerinden yükseliyor. Bir belediye başkanı tek başına bir şey yapamaz. Başarılı olmak için ben de herkes gibi öncelikle uyumu yakalamak zorundayım. Yaşadığım şehirle, o şehrin doğasıyla, geçmişiyle ve geleceğini belirleyen siz gençleriyle uyum içinde çalışmalıyım. Bu nedenle her şeyden önce sizinle bağ kurabilmem gerekiyor. Birbirimizi dinlemeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

"FİKİRLERDEN, ANKETLERDEN YOLA ÇIKTIK"

Gençler için öncelikle talep ve ihtiyaçlarını belirtebilecekleri bir altyapı sağladıklarının altını çizen Başkan Soyer "Çünkü sizin hiç kimsenin yılgın bir hoşgörüyle sizi benimsemesine ihtiyacınız yok. Bilmenizi isterim ki Büyükşehir Belediyesi sizin. O yüzden sizi duyuyor, dinliyor ve sizin taleplerinizle uyumlu bir belediyecilik yapıyoruz. Belediyemizin siz gençlerle ilgili tüm projelerini, sizlerin istekleri üzerine gerçekleştirdik. Belediyemize veya direkt bana ilettiğiniz fikirlerden, sizlerle yaptığımız anketlerden yola çıkarak hayata geçirdik. Gençlik çalışmalarımız üç temel başlıktan oluşuyor. Birincisi temel ihtiyaçlarınıza destek olmak. İkincisi sosyal yaşamınıza katkı sağlamak. Üçüncüsü hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlamak" ifadelerini kullandı.

TEMEL İHTİYAÇLARDAN İŞE BAŞLANDI

Gençlerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak işe başladıklarını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dokuz Eylül, Ege, Katip Çelebi üniversitelerimizde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde günlük 4 bin kişilik yemek dağıtımına başladık. Yine okullarınıza çıkan altı noktayı 'Çorba Durağı'na çevirdik. 5 bin 547 gencimize karşılıksız 3200 TL bursumuzun dağıtımlarına başladık. Seneye daha fazlasını yapacağız. 'Artan kira' ve 'yurt problemi', okumak için başka şehirlere giden binlerce gencimizin 'Barınamıyoruz' diye haykırmasına sebep oldu. Birileri bu sorunu fırsat bilerek gençlerimizi cemaat-tarikat yurtlarına mahküm etmenin yolunu yapmaya çalıştı. Biz İzmir'de buna asla izin vermeyeceğiz. Okulları açıldığı halde kalacak yeri olmayan 440 öğrencimizin yanında olduk. 835 kişilik yurdumuzu hayata geçirmek için adım attık."

ÜCRETSİZ ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ

Sunumunun devamına müjde vererek devam eden Başkan Soyer, üç üniversitenin çevresinde ücretsiz çamaşırhaneler açacaklarını ve bu çamaşırhanelerden şehir dışından gelen, beyaz eşyası olmayan gençlerin yararlanabileceğini söyledi. Çamaşırhanelerin ilki Bornova'da önümüzdeki hafta hizmete girecek. İkincisi Çiğli'de, üçüncüsü ise Buca'da açılıyor. Randevu sistemi ile çalışacak çamaşırhanelerden yılda 15 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Haziran'dan itibaren hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler Bizizmir uygulaması üzerinden randevularını oluşturabilecek.

"ARAÇLARIMIZIN İSMİ TAŞIYICI"

Başkan Soyer, gençlere ücretsiz nakliye desteği de verileceğini belirterek "Nakliye işine de girdik. Her konuda yanınızda olacağımızı söylemiştik. Araçlarımızın ismi 'Taşıyıcı'. İhtiyacınız olduğu anda Hemşehri İletişim Merkezimizi arayarak ücretsiz nakliye hizmetimizden yararlanmak için talepte bulunabilirsiniz" dedi.

"İNTERNETİ DOYA DOYA KULLANIN"

Tramvay ve metrolarda ücretsiz internet hizmetini başlattıklarını hatırlatan Başkan Soyer, "Bugünden itibaren ücretsiz internet erişim ağımızı 22,5 kilometrelik sahil hattı boyunca ulaşılabilir hale getiriyoruz. ve tüm sahil bandında bu hız 300 megabit olacak. İnterneti doya doya kullanın, oyun oynarken, dizi izlerken laga takılmayın istiyoruz" şeklinde konuştu.

"35 BİN ETKİNLİK BİLETİ DAĞITACAĞIZ"

Başkan Soyer'in sosyal yaşamla ilgili müjdesi ise 35 Bin Bilet projesiyle başladı. En son konsere, festivale, tiyatroya ne zaman gittiğini hatırlamayan gençler olduğunu vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

"Bu durum çok üzücü. Gençlerin bu devirde sosyalleşmeye, ruhlarını doyurmaya, kafalarını dağıtmaya ihtiyaçları var. Bu sene sizlere 35 bin adet etkinlik bileti dağıtacağız. Tiyatrodan konsere, workshoplardan festivallere kadar aklınıza gelen ne olursa o etkinliğe katılmanızı sağlayacağız. Bizizmir ve İzmir Art üzerinden şu andan itibaren başvuru yapabilirsiniz. Bu güzel haberi paylaştığımız gün de size elimiz boş gelmek istemedik. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Teoman, Mahmut Orhan ve Madrigal konserleriyle eğlenmenizi istedik. Buradan size söz veriyorum. Geçmişte gördüğünüz tüm festivallerden daha büyüğünü, daha iyisini düzenleyeceğiz. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz bununla ilgili. En kısa sürede duyuracağız."

GENÇ İSTİHDAMIYLA İLGİLİ PROJELERİ DE AÇIKLADI

Özdere'de 150 kişilik, futbol, voleybol, basketbol, hentbol gibi branşların sahalarını da barındıran Gençlik ve Spor Merkezi'ni hizmete aldıklarını, İnciraltı Kent Ormanı, Karşıyaka Yamanlar, Çeşme, Güzelbahçe Olivelo alanı, Dikili Çandarlı ve Bergama Kozak'ta yine gençlik kampları oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Soyer, genç istihdamı ile ilgili çalışmaları da şu sözlerle aktardı:

"İzmir'de gençlerin bir araya geldiği bir alan, ortam yaratmak isteyerek Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nin kapılarını açtık. 85 branşta ücretsiz eğitimler veren, ayrıca İŞKUR hizmet noktası olarak da görev yapan Meslek Fabrikamızın 13 olan kurs merkezi sayısını FikrimİZ birimiyle birlikte 26'ya çıkardık. Girişimcilikten pazarlamaya, bilgisayar teknolojilerinden yazılım ve tasarıma, barista eğitimlerinden finansman okuryazarlığına kadar pek çok branşta eğitimi ücretsiz alabilirsiniz burada. Genç Asistan projemizle 2022 yılı sanat uygulama projelerinde üniversite öğrencisi en az iki asistanımız olacak. Dijital İstihdam Platformunu kurduk. İş arayan gençlerimizin işverenlerle bir araya geleceği bir ortam olacak orası da. 1 Haziran'da hizmete alıyoruz" dedi.

BİRİNCİ VAZİFENİZ…

Başkan Soyer, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Ne yapıyorsam en çok size layık olmak için yapıyorum. Bütün anketler şunu gösteriyor; maalesef gençliğin çok büyük bir bölümü geleceğini dışarıda arıyor. Şunu aklınızdan çıkarmayın, bu memleketin size ihtiyacı var. Birileri size ülkeden gidin diyor olabilir, sizi görmezden geliyor ve hatta görevi icabı vermesi gereken yardımı, hizmeti vermiyor da olabilir. Ancak şunu unutmayın… Bu topraklar sizin. ve birinci vazifeniz; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DİĞER GENÇLİK PROJELERİ;

GENÇLİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Gençlik örgütleri, öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek düzenlenen Gençlik Çalıştayları sonucunda altı başlık üzerine kurulu Gençlik Eylem Planı hazırlandı.

ADI GENÇLİK ÇALIŞMALARI OLDU

Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'nün adı Ocak 2022'de Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi. Gençlik Politikaları Birimi kurmak üzere hazırlıklar başlatıldı.

GENÇLİK BELEDİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Gençlerin kente yönelik kararlarının hayata geçirilmesi için Gençlik Belediyesi ile ilgili çalışmalar hızla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin bir simülasyonu şeklinde gençlerden oluşturulması planlanan Meclis için gençlerin yürüttüğü süreç planlaması ve yönetmelik çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak.

2025 AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ BAŞVURUSU YAPILDI

İzmir'in 2025 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı için Avrupa Gençlik Forumu'na başvuru yapıldı ve İzmir'in finale kaldığı açıklandı. Ödülü kazanan kent kasım ayında açıklanacak.

İZMİR'E YENİ NESİL BULUŞMA MEKANLARI KAZANDIRILIYOR

Gençlerin geniş alanlarda özgürce proje üretebilecekleri ve gönüllü faaliyetlere katılabilecekleri yeni nesil buluşma mekanları olarak tasarlanan Genç İzmir'in kent genelindeki merkez sayısı arttırılıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi ve Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'ndeki Genç İzmir biriminin ardından, haziran ayında Genç İzmir Balçova, Kasım ayında Genç İzmir Bornova faaliyete geçecek.

"GENCİZMİR.COM" GELİŞİYOR

Dijital gençlik merkezi olarak tasarlanan Genç İzmir web sitesi de güncellendi. 8 bin üye sayısına ulaşan "Gencizmir.com", yeni yüzüyle bugün yayında. Gençlik kamplarının planlaması da çok yakında gencizmir.com sayfası üzerinden duyurulacak.

KİTAP KAFELER AÇILIYOR

Gençlerin kitap okuyup, güncel yayın ve dergileri takip edebilecekleri, ücretsiz internet hizmetinin olduğu Kitap Kafeler açılıyor. Önümüzdeki üç ayda Yeşilyurt'taki Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde, Konak Metrosu'nda, APİKAM'da ve Seferihisar'da dört merkez hizmete girecek.

EĞİTİM VE KİTAP KART

2019'da başlatılan Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi desteği) uygulamasıyla ilgili protokol yenilendi. Kentin 30 ilçesinde ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin faydalandığı Eğitim Kart'a yüklenen miktar 140 liradan 170 liraya çıkartıldı. Son üç yılda uygulamadan 65 bin öğrenci yararlandı. Destek, yeni dönemde 30 bin öğrenciye daha ulaştırılıyor.

İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası iş birliğiyle hayata geçirilen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin kaynak kitap alabilmelerini sağlayan "Kitap Kart" projesi bu yıl da sürüyor. Geçen yıl 125 lira olan bakiye, bu eğitim öğretim döneminde 150 lira oldu.

EĞİTİM İZMİR

1 Eylül'den itibaren yayında olacak online eğitim platformu "Eğitim İzmir" de öğrencilerin canlı ders odalarına katılabilecekleri, soru odalarında istediği soruyu sorup cevabına ulaşabileceği, soru bankasına online olarak ulaşabileceği, kitap takası yapabileceği bir uygulama olarak tasarlandı. İlk etapta liselere hazırlık için başlatılacak uygulamanın kapsamı genişletilecek.

SINAVLARA HAZIRLANAN GENÇLERİN YANINDA

Pandemi döneminde üniversite sınavlarına hazırlanan mezunlar, 12. sınıf öğrencileri ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz online deneme sınavı olanağı sunuldu.

Üniversite tercih döneminde Bergama'dan Bayındır'a kadar kentin farklı ilçelerinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren Büyükşehir, bu alandaki hizmetini 2022 yılında da sürdürüyor.

ASKIDA KİTAP

Başta öğrenciler olmak üzere kitaba ihtiyaç duyan yurttaşlar için geçen yıl Türkiye'de ilk kez Askıda Kitap kampanyası başlatıldı. Uygulamadan öğrenciler ve aylık geliri 2500 TL'nin altında olan yurttaşlar yararlanıyor.

4 GB İNTERNET

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı nedeniyle internet üzerinden derslerini takip etmek durumunda olan 18-20 yaş arası ihtiyaç sahibi öğrencilere 4 GB internet desteğinde bulunuldu. Bu hizmetten 6 bin 177 öğrenci faydalandı.

SAHA DENEYİMİ KAZANDIRILACAK

İzmir'deki mural, duvar boyama, heykel ve graffiti çalışmalarında yetenekli gençlere ilgili eğitimler verilerek saha deneyimi kazandırılacak. Haziran ayında başlatılacak uygulamayla gençlerin gelir elde etmeleri de sağlanacak.

TARIMDA İSTİHDAM

Büyükşehir'in Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da 2022'de yapılacak projelerde 18-25 yaş arası gençleri sürece dahil edecek. Su Ürünleri Marinat Teknolojisi ve Mezecilik Eğitimi programıyla gençlere gıda sektöründe iş fırsatı yaratılması amaçlıyor. Tarım Teknikleri Eğitimi başlatılıyor.

GENÇLERİN KAPASİTELERİ GELİŞTİRİLİYOR

Gençlerin donanım ve kapasitelerini geliştirmek üzere 2020'de Akdeniz Dilleri Merkezi'ni kuran Büyükşehir, TÜSİAD iş birliğiyle hayata geçirdiği Girişimcilik Merkezi İzmir ile pek çok genç girişimciye destek oluyor. Gençlerin girişimcilik ve inovasyon kapasitesini geliştirmek için oluşturulan Fabrikalab İzmir ile FikrimİZ birimi de Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yeni birer üretim alanına dönüştürüldü.

AVRUPA FIRSATLARI

Büyükşehir, bünyesinde kurduğu AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü ile gençlere ve gençlik ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi veriyor. Gençlere Avrupa fırsatları, Erasmus+ programı, proje yazım teknikleri hakkında bilgilendirme yapılıyor.

SİBER GÜVENLİK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI BAŞLIYOR

Siber Güvenlik Girişimcilik Programı da eğitim, mentörlük, yatırımcıya erişim, hukuki destek, fonlara erişim gibi imkanlara ihtiyaç duyan ve siber güvenlik girişimcisi olmak isteyen gençler için tasarlandı. Program çağrısına Haziran 2022'de çıkılacak.

İZMİR SİNEMA OFİSİ

Büyükşehir tarafından İzmir'i sinema sektörünün merkezlerinden biri haline getirmek için kurulan İzmir Sinema Ofisi de sektördeki gençler ve öğrenciler için müfredatın ötesine geçecekleri bir uygulama alanı olarak atölye ve eğitim çalışmaları yapıyor.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI ARTTIRILIYOR

Gönüllü faaliyetleriyle gençlerin katılım mekanizmalarını çeşitlendirmek için çalışmalar hızlandırıldı. Kent merkezinde ve kırsal alanda çalışan gençlerin bir araya gelmesi için Köyde İz projesi başlatıldı.

Genç sporcuların kendi aralarında pahalı spor malzemelerini paylaşabilmeleri için gerekli altyapı hazırlandı. Bu hizmeti geliştirmek üzere bir web sitesi de açılacak. Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara destek vermek isteyen yüzlerce gönüllü gence eğitim verildi ve tüm büyük organizasyonların bir parçası olmaları sağladı.

KÜLTÜR SANATTA GENÇLERE ALAN AÇILIYOR

Genç yetenekler destekleniyor. 2021'de pandemi nedeniyle geliri olmayan genç sanatçılar için kurulan El Ele Müzik Senfoni Orkestrası, yeni adıyla Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası bu yıl da konserlerine devam ediyor. Gençler için düzenlenen kültürel ve sanatsal faaliyetler de arttırıldı. 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında kentte ilk kez İzmir Akdeniz Bienali yapılacak. Yıl boyunca düzenlenen Gün Batımı Konserleri, Havagazı Çim Konserleri, Mahalle Konserleri ise sürüyor.

EDEBİYATA TEŞVİK

Fanzin alanında uzman yazarlarla söyleşi ve çalıştaylar yapılarak gençlerin yayın faaliyetleriyle ilgili çalışmalarına destek verilecek. Gençleri edebiyata teşvik etmek için öykü yarışması düzenleyen Büyükşehir, şiir yarışmasıyla ilgili hazırlıklarını da sürdürüyor. Büyükşehir bu yıl aynı zamanda Yaratıcı Yazı Atölyesi yapıyor.

MÜZİK VE TİYATRO EĞİTİMLERİ

Merkez dışı ilçeler ve köylerdeki gençler dahil olmak üzere ücretsiz müzik ve tiyatro eğitimleri arttırıldı. Mahalle Orkestrası'ndan Mahalle Tiyatroları'na, dans ve ritme kadar kapsamlı bir program var. 15 yaş üzeri öğrencilere verilen Köy Tiyatroları eğitimi de sürüyor.

30 İLÇEDE GENÇLER SPORLA BULUŞTURULUYOR

Kentin 30 ilçesinde gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir, yeni spor sahaları yapmak ve eskimiş olanları yenilemek için 2019'dan bugüne 6 milyon lira tutarında yatırım yaptı. 2022'de ise yaklaşık 10 milyon lira yatırım yapılması hedefleniyor.

İzmir'deki bin 520 ilk ve orta dereceli okulda eğitim gören gençlere 2019'dan bugüne dek 4,6 milyon lira tutarında spor malzemesi dağıtıldı. 2022'de 3,5 milyon liralık malzeme yardımı daha yapılacak. Üç yılda İzmir'de faaliyet gösteren yaklaşık 300 amatör spor kulübüne ise 1,8 milyon liralık ayni, 2 milyon liralık da nakdi yardım yapıldı. 2022 hedefi 4 milyon lira.

Bugüne dek 81 bin çocuk ve gence spor eğitimi verildi. Bu yıl da 60 bin çocuk ve gence 30 farklı spor dalında ulaşılması planlanıyor.

Bu yıl temmuz ayında Plaj Voleybolu U20 Avrupa Şampiyonası, Ağustos ayında Basketbol U19 Avrupa Şampiyonası ve Eylül ayında Plaj Voleybolu U19 Dünya Şampiyonası gibi çok önemli üç organizasyon kente taşınıyor. İzmir, önümüzdeki dönemde Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na da talip olacak.

SPOR EĞİTMENLİĞİ İÇİN KARİYER PLANLAMA DESTEĞİ

Bu yıl aynı zamanda gençlerin spor eğitmenliği yapması için kariyer planlama desteği başlatılıyor. Meslek Fabrikası'nda cankurtaranlık ve masörlük gibi sporun, sporculuk dışında kalan bileşenleri ile ilgili kurslar verilecek, böylece spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlere destek verilecek.

E-SPOR MERKEZİ

Elektronik sporlara yatırım da devam ediyor. Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda 500 bin lira tutarında ödül kazanan Büyükşehir, bu para ödülüyle İzmir'e bir e-spor merkezi kuracak.

SPOR İZMİR

4 Temmuz'da yayına alınacak Spor İzmir mobil uygulamasıyla İzmir'deki spor organizasyonları, maç ve etkinlik bilgileri, BİSİM istasyonlarının konumları başta olmak üzere pek çok bilgiye ulaşmak mümkün olacak. Kullanıcılar yürüyüş/koşu yaptığı rotaları uygulamadan takip edebilecek. Tanımlanan tematik rotaları tamamlayanlar Biz Puan alabilecek.

DOĞAL ALANLARDAN FAYDALANACAKLAR

Yaşayan Parklar projesi kapsamında genç dostu alanlardan yürüyüş ve bisiklet rotalarına, kuş gözlem programlarından oryantiring ve kamp alanlarına kadar bir dizi program hazırlandı. Projeyle kent genelindeki doğal alanları gençlerin de aktif olarak kullanabilmeleri sağlanacak.

İZMİR'İN GENÇ DOSTU SPOR İŞLETMELERİ

Genç Dostu İşletmeler projesi başlatılıyor. 15-29 yaşları arasındaki bireylerin spor salonlarından ve tesislerinden indirimli olarak yararlanmalarının sağlanacağı projeyle, bu olanağı sağlayan işletmeler de Genç Dostu olarak sertifika olacak. Bu uygulamanın sadece spor tesisleri değil, restorandan kafeye tüm alanlara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

PSİKO-SOSYAL SERVİS KURULDU

Gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında doğudan ve uzaktan çoklu eğitimler veren Büyükşehir, Bağımsız Yaşam İzmir projesiyle ilçelerdeki madde kullanımı sorununa yönelik odak grup çalışmalarına devam ediyor. Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde bir psiko-sosyal servis kuran Büyükşehir, psikolog, psikolojik danışman, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşan kadrosuyla psiko-sosyal destek çalışmalarıyla beraber bireysel danışmanlık hizmeti veriyor.