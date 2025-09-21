Selin vurduğu 4 şehre 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

Haberler

Şiddetli yağışların yol açtığı selle mücadele eden Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'a Meteoroloji'den "turuncu" kodlu uyarı geldi. Derenin taştığı, köprünün çöktüğü, bungalovların sürüklendiği ve heyelanların yaşandığı bölgeye yeniden şiddetli yağış uyarısı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, heyelan, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Doğu Karadeniz'de iki gündür aralıksız süren sağanak yağış, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı felç etti. Dere taştı, köprü çöktü, bungalovlar sel sularında sürüklendi ve heyelanlar yaşandı. Meteoroloji ve AFAD'dan 4 şehir için yeni uyarılar geldi. Yapılan açıklamalarda bölgede şiddetli yağışların devam edeceği vurgulanırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarı yapıldı.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

4 ŞEHRE "TURUNCU" KODLU UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dört il için "turuncu kodlu" meteorolojik uyarı yayımladı. Açıklamada, bölgede aşırı yağışların devam ettiği belirtilerek, sel, su baskını, toprak kayması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

  • 2 bin 614 personel, 984 araç görev yapıyor.
  • Kapanan yolların açılması için Karayolları ve DSİ ekipleri çalışıyor.
  • Enerji kesintilerinin giderilmesi için müdahaleler sürüyor.
  • Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

SEL, SU BASKINI, HEYELAN VE YILDIRIM RİSKİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

Vatandaşlarımızın toprak doygunluğu da göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

HAVA SICAKLIĞI : Hava sıcaklığının, yurdun batısında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerinde normalleri civarında, doğusunda normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR : Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

BAKANLIKTAN 4 MİLYON TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yoğun yağışların sebep olduğu selden etkilenen Rize'ye acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Göktaş açıklamasında: "Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize" ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

İŞ MAKİNELERİ SELE KAPILDI

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Deremezra köyünde sel sularına kapılarak sürüklenen 2 iş makinesi ve bir taşıyıcı kamyon, sel sularına kapıldı.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

Yoldan dereye sürüklenen tonlarca ağırlıktaki 2 iş makinesi ve bir kamyon suların çekilmesi ile birlikte deredeki dev kayaların arasında görüldü. İş makinelerinin birinin devrildiği diğerinin ise yan yattığı gözlendi.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

YOL KAPANDI

İkizdere Deresi'nin taşması sonucu Rize-İkizdere-Erzurum karayolu santral mevkiinde dere taşkını dolayısıyla valilik tarafından ulaşıma kapatıldı.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

BUNGALOVLAR YIKILDI

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı. İlçede dere kenarında bulunan iki bungalov, şiddetli sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Köprüde kimsenin olmamasından dolayı can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

Selin vurduğu 4 ile 'turuncu ' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
