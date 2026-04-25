Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden BİM’in bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday gösterildi.

GENEL KURUL'A SUNULACAK

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yönetim kurulunun kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4 Mart 2026 tarihli onayı doğrultusunda, 5 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında Pakdemirli ile Karl-Heinz Holland’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıkları ortakların onayına sunulacak.

2018–2022 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapan Bekir Pakdemirli’nin, kamu görevinden ayrıldıktan sonra özel sektörde görev alabilmesi için öngörülen üç yıllık bekleme süresinin ardından bu adaylık sürecine dahil olduğu belirtiliyor.