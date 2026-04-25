İş adamı kardeşlerin kavgasında çalışan ayağından vuruldu, o anlar kamerada

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iş yerinde kardeşiyle tartışan iş adamı, silahla kardeşine ateş etmek isterken araya giren çalışanını yaraladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iş yerinde kardeşiyle tartışan iş adamı, silahla kardeşine ateş etmek isterken araya giren çalışanını yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.

Olay, Kemalpaşa ilçesinde bir firmanın merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, firma sahiplerinden iş adamı Olgar E., şirket içerisinde çalışanlarının gözü önünde kardeşi Ilgar E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Olgar E. odasına giderek silahını aldı.

Çalışan ayağından vuruldu

Silahla geri dönen şüpheli, kardeşi Ilgar E.'yi hedef aldı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren şirket çalışanlarından T.M., silahtan çıkan kurşunla ayağından vuruldu. Yaralanan çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan arbede ve vurulma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş adamı ağabey tutuklandı

Silahlı olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Kardeşini vurmak isterken çalışanını yaralayan Olgar E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
