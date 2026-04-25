Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabustan uyanamıyor
İngiltere Championship 45. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Charlton'ı 2-1 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City son hafta öncesinde yedinci sıraya gerileyerek play-off dışında kaldı.
Championship'te sezonun 45. haftasında Charlton ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. The Valley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 2-1 kaybetti.
3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN CHARLTON
Charlton, 20. dakikada Charlie Kelman ile öne geçse de, Hull City, 45+7'de John Egan'ın kaydettiği golle devre bitmeden eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekibi Charlton, 68. dakikada Jayden Seurier'in golüyle yeniden öne geçti ve maçı kazandı.
GALİBİYET ÖZLEMİ 6 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra kazanan Chalrton, 53 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City, 70 puanda kaldı. Hull City, ligin bitimine 1 hafta kala maç fazlasıyla play-off hatının dışına geriledi.
Ligde şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre puan durumu şöyle:
- 1. Coventry City - 89 puan (1 maçı eksik)
- 2. Ipswich Town - 80 puan (1 maçı eksik)
- 3. Milwall - 80 puan
- 4. Middlesbrugh - 79 puan
- 5. Southampton - 76 puan (1 maçı eksik)
- 6. Wrexham - 70 puan (1 maçı eksik)
- 7. Hull City - 70 puan
- 8 .Derby County - 66 puan (1 maçı eksik)
- 9. Norwich City - 64 puan (1 maçı eksik)