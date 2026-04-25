Haberler

Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya devleri Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Napoli, ve Juventus'un temsilcisileri, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen'i stadyumdan takip edecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım derbiyi kazanarak puan farkını 7 yapmak isterken, yıldız oyuncusu Victor Osimhen'e de bu maçta ilgi büyük olacak.

OSIMHEN 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'da sakatlığı atlayan ve kupada oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında süre alan Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle birlikte yeniden ilk 11'e dönüyor. 

6 DEV TAKIM OSIMHEN İÇİN GELİYOR 

İsmi sık sık transfer gündemini meşgul eden Victor Osimhen için Avrupa’nın önde gelen takımlarının temsilcileri de statta hazır bulunacak. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Napoli, ve Juventus'un temsilcileri, derbi için rezervasyon oluşturdu. 

26 GOLE KATKI YAPTI 

Sarı-kırmızı takımla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden Victor Osimhen, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosiklet üzerinde kanlı infaz

Motosiklet üzerinde kanlı infaz! Ardından 2 yıl önceki cinayet çıktı
Severek beslediği hayvan bu hale getirdi

Severek beslediği hayvan bu hale getirdi
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
Motosiklet üzerinde kanlı infaz

Motosiklet üzerinde kanlı infaz! Ardından 2 yıl önceki cinayet çıktı
UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı

UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı
Temizlik işçisinden örnek davranış! Altın dolu kutuyu polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu kutunun içindekini görünce hemen polise koştu