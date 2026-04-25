Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı

Orta Doğu’daki savaşın gübre maliyetlerini artırmasının ardından Ticaret Bakanlığı, daha önce başlattığı vergi indirimlerini genişleterek katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfatta da gümrük vergisini sıfırladı; karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, Orta Doğu’daki savaşın ardından artan tarımsal girdi maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla gübrede yeni bir adım attı. Ay başında gübrede gümrük vergisini sıfırlayan Bakanlık, bu kez de katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfat ürünlerinde vergiyi kaldırdı.

KÜRESEL GERİLİM MALİYETLERİ ARTIRDI

Orta Doğu’da yaşanan savaşın etkisi yalnızca enerji ve ticaretle sınırlı kalmadı, tarımsal üretimi de doğrudan etkiledi. Dünya genelinde gübre ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bölgede, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve küresel ticaret akışının aksaması, gübre başta olmak üzere tarımsal girdilerin maliyetlerini artırdı. Bu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, üreticiyi korumak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla peş peşe önlemler almaya başladı.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfatın gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda ve tarım sektöründe arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının dengeli şekilde korunmasının hedeflendiği belirtildi.

“FİYAT HAREKETLERİ ANLIK TAKİP EDİLİYOR”

Açıklamada, daha önce de bölgedeki gerilim nedeniyle tarımsal girdilerde yaşanan fiyat artışlarına karşı üre, azotlu ve kompoze gübrelerde gümrük vergisinin sıfırlandığı hatırlatıldı. Yeni düzenlemeye ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: “Bölgedeki gelişmelerin yakın takibi, tedarik süreçlerine etkileri ve fiyat hareketlerinin anlık izlenmesi kapsamında, olası spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfatın gümrük vergisi de sıfırlanmıştır.”

“TÜM TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDECEK”

Bakanlık açıklamasında ayrıca, tarım sektörünün mevsimsel ihtiyaçlarının da dikkate alındığı vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı: “Bakanlığımız bölgede yaşanan tüm gelişmeleri anlık olarak takip etmekte, fiyat hareketliliklerini izlemekte ve iç-dış piyasalarda oluşabilecek spekülatif hareketlere karşı üretici ve tüketiciyi koruyacak gerekli tüm tedbirleri almaya devam etmektedir.”

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Doğru bir karar. Ama biraz gecikmeyle....

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

????? ithalatçı firmalar kime ait

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Onunda yazsana...

Haber YorumlarıMehmet Zeki Sömer:

üfler göfretleri üfleyin üfleyin boş işler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

