Tottenham 2026 yılında ilk kez kazandı

Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 yenerek ligde kalma umutlarını korudu. Premier Lig'de 15 maç sonra kazanan İngiliz devi, 2026 yılında ilk kez 3 puana uzandı.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

PALHINHA'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Mücadele son anlara kadar golsüz eşitlikle devam ederken, Tottenham'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti.

2026 YILINDA İLK KEZ KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte ligde 15 maç aradan sonra kazanan Tottenham, 2026 yılında da ilk kez 3 puana uzanarak 34 puana yükseldi ve ligde kalma umutlarını korudu. Küme düşmesi kesinleşen Wolverhampton ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Sunderland'i konuk edecek.

Cemre Yıldız
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Üstgeçitte afiş asarken yola düşen işçi otomobilin altında can verdi

Azrail bir anlık dalgınlığı affetmedi! Afiş asarken canından oldu
İş insanı kardeşlerin kavgasında olan çalışana oldu

İş insanı kardeşlerin kavgasında bambaşka birinin kanı aktı