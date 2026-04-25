Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetiminin gösteri yapan çocuk mehteran takımını protesto etmesinin yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, muhalefetin bu tutumunu Ahmet Kaya şarkısında geçen "Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça" sözleriyle eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde açıklamalarda bulundu.
"SULTANLIK DİYEREK, PADİŞAHLIK DİYEREK..."
Konuşmasında Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetiminin gösteri yapan çocuk mehteran takımını protesto etmesine de değinen Erdoğan, "Milletin sadece gündeminden değil aynı zamanda tarihinden de kopuklar. Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu Mehter Marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, çocuk bayramında çocuklardan oluşan Mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek Mehter Marşımızdan bile cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar" dedi.
AHMET KAYA ŞARKISIYLA GÖNDERME
"Komik desen komik değil mantıklı desen mantıklı değil" diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, "Rahmetli Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısındaki gibi nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor" şeklinde konuştu.