Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti

Milli voleybolcu Hande Baladın, Red Bull Racing'in test ve yedek pilotu Yuki Tsunoda ile İstanbul'da bir araya geldi.

TSUNODA, HANDE BALADIN İLE BULUŞTU

Oracle Red Bull Racing aracının 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüşüne özel İstanbul'da bulunan Tsunoda, Haydarpaşa Limanı ve Kız Kulesi gibi şehrin önemli kültürel alanlarını turladı. Japon pilot, daha sonra Red Bull sporcusu Hande Baladın ile İstanbul Park'ta buluştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki başarılı sporcunun bir araya geldiği karede en çok dikkat çeken ve sosyal medyada gündem olan detay ise şüphesiz aralarındaki boy farkıydı. 1.59 metre boyundaki Tsunoda'nın, 1.90 metrelik "Filenin Sultanı"nın yanında verdiği poz, sporseverler tarafından kısa sürede gündeme oturdu.

''HEM ŞEHRİ GEZDİM, HEM ÇOK GÜZEL YEMEKLER YEDİM''

Yuki Tsunoda, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden İstanbul'da olmak şahane bir duygu. Geçen sefer fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer hem şehri gezdim hem de çok güzel yemekler yedim. İstanbul Park, harika bir pist. Burada sürüş yapmak çok keyifli." ifadelerini kullandı.

''YİNE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMİŞTİK''

Hande Baladın ise Japon yarış pilotu ile 5 yıl aradan sonra bir araya gelmelerinin mutluluğunu yaşadığının altını çizerek, "Oracle Red Bull Racing aracını yakından deneyimlemek ve aracın direksiyonunu tutmak oldukça heyecan vericiydi. Yuki ile 2021'de yine İstanbul'da bir araya gelmiştik. Bir Red Bull sporcusu olarak Oracle Red Bull Racing ekibini Türkiye'de görmekten dolayı mutluyum, önümüzdeki sene yarışları yakından takip edeceğim." diye konuştu.

ARKASINDAN SU DÖKÜLDÜ

İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen tanıtım sürüşleriyle şehir, Formula 1 atmosferini yeniden hissetti. Tanıtım, Türk kültürünün geleneksel uğurlamalarından birine de sahne oldu. Oracle Red Bull Racing aracının "sağ salim gidip, yeniden gelmesi" dileğiyle arkasından su döküldü.

FORMULA 1, 5 YIL TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün düzenlediği basın toplantısında, Formula 1 yarışlarının 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca yeniden İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.