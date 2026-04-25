İran'dan ABD'ye sert uyarı: "Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sert uyarıda bulundu. Karargahtan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin saldırgan ordusu bölgede abluka, korsanlık ve deniz haydutluğu faaliyetlerine devam ederse İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vereceğinden emin olsun" İfadeleri kullanıldı.

"Silahlı kuvvetleri her zamankinden daha hazır"

ABD ordusunun İran'ın askeri kapasitesinin bir bölümünü daha önce yaşanan çatışmalarda tecrübe ettiği belirtilerek, "ABD, İran Silahlı Kuvvetleri'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunma konusunda her zamankinden daha güçlü ve hazırlıklı olduğunu bilsin" ifadelerine yer verildi. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki düşmanların hareket ve faaliyetlerini izleyerek Hürmüz Boğazı'nın stratejik kontrolünü sürdürme konusunda hazır ve kararlıyız. ABD ve Siyonist düşmanların yeniden bir saldırısı halinde onlara daha ağır zararlar vereceğiz" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı