Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'a gitmesinin ardından ABD'nin de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'den oluşan heyeti Tahran ile yürütülen müzakereler kapsamında İslamabad'a göndereceği Beyaz Saray tarafından duyurulmuştu. Ancak Trump, bu ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

"TEK TARAFLI İPTAL ETTİM"

FOX News'e sürece dair değerlendirmelerde bulunan ve ekibine verdiği talimatları aktaran Trump, "Steve Witkoff ve Jared Kushner Pakistan'a gitmiyor. Tek taraflı iptal ettim." dedi. İran tarafıyla görüşmek için uzun bir yolculuk yapılmasına gerek olmadığının altını çizen Trump, "Bir süre önce ekibime ayrılmak için hazırlanmalarını söyledim. Sonra da, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmanıza gerek yok. Bütün kartlar elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler, artık oturup hiçbir şey konuşmamak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı.

İRAN: YENİDEN SALDIRIRLARSA ONLARA DAHA AĞIR CEZALAR VERECEĞİZ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sert uyarıda bulundu. Karargahtan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin saldırgan ordusu bölgede abluka, korsanlık ve deniz haydutluğu faaliyetlerine devam ederse İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vereceğinden emin olsun" İfadeleri kullanıldı.

ABD ordusunun İran'ın askeri kapasitesinin bir bölümünü daha önce yaşanan çatışmalarda tecrübe ettiği belirtilerek, "ABD, İran Silahlı Kuvvetleri'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunma konusunda her zamankinden daha güçlü ve hazırlıklı olduğunu bilsin" ifadelerine yer verildi. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki düşmanların hareket ve faaliyetlerini izleyerek Hürmüz Boğazı'nın stratejik kontrolünü sürdürme konusunda hazır ve kararlıyız. ABD ve Siyonist düşmanların yeniden bir saldırısı halinde onlara daha ağır zararlar vereceğiz" denildi.

MÜZAKERE SÜRECİ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

ABD ile İran'ın müzakerelerin 2. turunu ne zaman gerçekleştireceği belirsiz. İran'ın, ABD ile mevcut şartlarda görüşme planı olmadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi, İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşme yapılacağını ve görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'In damadı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılacağını öne sürmüştü.

BAŞBAKAN ŞERİF İLE GÖRÜŞEN ARAKÇİ PAKİSTAN'DAN AYRILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki İran heyeti, Pakistanlı yetkililerle gerçekleştirilen temasların ardından, ABD ile doğrudan görüşmelere girmeden başkent İslamabad’dan ayrıldı. Yerel kaynaklara göre İranlı heyet, ülkeden ayrılmadan önce Pakistanlı yetkililere, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik resmi talepleri içeren bir liste sundu.

Arakçi, Pakistan’daki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.

Arakçi’nin dün yaptığı açıklamaya göre İranlı bakanın Umman’ın başkenti Maskat ve Rusya’nın başkenti Moskova’ya da ziyaret gerçekleştirmesi ve üst düzey yetkililerle temasta bulunması bekleniyor

