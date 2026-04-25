Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tersane İstanbul'da düzenlenen İstanbul Basın Buluşması'nda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BEKÇİLERİN GECE DIŞINDA ÇALIŞMA YETKİSİNİ VALİLERİMİZE DEVRETTİM”

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 bin bekçi bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu bekçilerin güneş battıktan sonra görev yaptığını söyledi. Bekçilerin gece dışında çalışma yetkisinin İçişleri Bakanına verildiğini kaydeden Bakan Çiftçi “Ben bu yetkimi 81 il valimize devrettim. Bunların çalışma saatlerini belirleme yetkisi artık il valilerimizde.” diye konuştu.

“GENEL BÜTÇE’DEN OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ KONUSUNDA BİR KADRO VERİLEBİLİR”

Bakan Mustafa Çiftçi, şöyle devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giriyor ama Genel Bütçe’den okullara güvenlik görevlisi konusunda bir kadro verilebilir. Hizmet alımı şeklinde değerlendirilebilir, yani istihdam edilebilir. Uzun zamandır yürürlükte olan okullarda mevcut risk analizine göre yılda iki kez toplantı yapılan bir uygulama var. Burada risk analizi ağırlıklı olarak okulun bulunduğu semtteki sosyo kültürel ve ekonomik ortama asayiş olaylarına göre şekilleniyordu. Kahramanmaraş’ta saldırının yaşandığı olay, bu risk analizine göre risksiz gruptaydı. Şimdi bu yeni düzenlemeyle, risk analizini sil baştan yapıyoruz. Risk faktörüne öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımı koyuyoruz.

“OKUL POLİSİMİZLE, GECE BEKÇİLERİMİZLE, GÜVENLİK KORUCULARIMIZLA BU İŞ BİRAZ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GELİR”

Birinci derece ve ikinci derece riskli olan okullarımızda zaten polisimiz var bizim. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli olan okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Yani bir sorun olduğunda, problem olduğunda irtibata geçilen kişiler mevcut. Bir yandan okul polisimizle, bir yandan gece bekçilerimizle, onların çalışma saatlerini değiştirerek, güvenlik korucularımızla, belki Milli Eğitim Bakanlığı'na verilecek olan güvenlik kadrolarıyla bu iş biraz daha sürdürülebilir hale gelir. Ama şu mevcut haliyle bizim her okula iki polis vermemiz sürdürülebilir değil. Ülke genelinde 75 bin okul var. 150.000 kişiyi de orada çalıştırmamız uzun vadede sürdürülebilir değil.”

