Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Burdur’un Çavdır ilçesinde düğün hazırlığı yapan genç çift, evlerinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Küçükalan köyünde meydana geldi. Akşam kınaları olan ve bugün düğünleri yapılacak olan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34), yakınları tarafından evlerinde hareketsiz halde bulundu.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ELEKTRİK AKIMI ŞÜPHESİ

Evde yapılan ilk incelemede, çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı