Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Güncelleme:
Burdur’da düğün günü evlerinde ölü bulunan genç çiftin, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur’un Çavdır ilçesinde düğün hazırlığı yapan genç çift, evlerinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Küçükalan köyünde meydana geldi. Akşam kınaları olan ve bugün düğünleri yapılacak olan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34), yakınları tarafından evlerinde hareketsiz halde bulundu.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ELEKTRİK AKIMI ŞÜPHESİ

Evde yapılan ilk incelemede, çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Trump'tan İran'ı kızdıracak çıkış

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Yorumlar (1)

BuRaK ÇaN:

ALLAH Ana Babalarınna Sevenlerine Sabır Versin Zor Bir İmtihan ALLAH Rahmet Eylesin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış
'Ceset taşındı' iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede, Gülistan'dan bir iz aranıyor

"Ceset taşındı" iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede