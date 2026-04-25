Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'ı 2-0 yenerek ligde kalma umutlarını artırdı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.

KAYSERİSPOR NEFES ALDI 

Ev sahibi ekibi Kayserispor'a zorlu maçta galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes kaydetti. Konuk ekip Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile bulduğu gol VAR uyarısının ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

LİGDE KALMA UMUTLARINI ARTIRDI 

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, puanını 26'ya yükselterek ligde kalma umutlarını son haftalara taşıdı. Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, 2 puan üzerindeki ikas Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Konyaspor'u konuk edecek. 

