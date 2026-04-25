Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde araç termometreleri 41 dereceyi gösterirken güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 30 derece olan hava sıcaklığı, araç termometrelerinde 41 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek havanın tadını çıkarttı. Geçtiğimiz haftaya kadar şiddetli yağışın etkisinde olan kentte bu günden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

"Havalar çok sıcak"

Vatandaşlardan Kadir Oygur, "Havalar çok sıcak. İnsan duşa girerken terler mi? Bu güneş niye buraya vuruyor. Ben anlamadım, bu sıcaklık çok fazla" dedi.

"Biraz daha böyle devam ederse sıkmaya başlayacağız"

Şervan Ildız ise, "Bu havalar çok sıcak ve bize yanlış yapıyor. Biraz daha böyle devam ederse sıkmaya başlayacağız. Gençler kanallarda yüzmeye başladı. Kısa kollu giymeye başladık, yaz erken geldi" ifadelerini kullandı.

"Yürüyüşe çıktım ama terlemeye başladım"

Metin Gelincik isimli vatandaş ise havaların çok sıcak olduğunu anlatarak, "Sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Yürüyüşe çıktım ama terlemeye başladım. 1-2 aya asfaltta yumurta pişmeye başlar. Allah yaşlılarımıza sabır ve dayanma gücü versin" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
