Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesi Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

OKAN BURUK DUA İSTEDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, derbi öncesi bir araya geldiği Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi. Minik bir taraftarın ''Okan abi, kazanacak mıyız derbiyi?'' sorusuna cevap veren Okan Buruk, "İnşallah, dua ederseniz kazanacağız'' dedi. 

LİGDEKİ SON DURUMU 

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Cemre Yıldız
