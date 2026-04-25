İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli ve modern konutlarda yaşayacak. İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekim töreni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı güzel İstanbul'dayız. Burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası 6 asrın birikimi milletimizin en güzel eseridir. İstanbul bizim göz bebeğimiz, dünyaya açılan kapımız. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımızın her birine şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim; şehirler milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir. Bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak emanete sarılmak insanlığa yatırım sunmaktır. AK Parti olarak 23 yıldır milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.

Şehirlerimizin alt yapısını iyileştirmenin depreme daha dirençli hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim; TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. 6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKA MESELESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a deprem korkusu değil güvenli konutlar yakışır. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Nasıl ki 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak, Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her iki kentsel dönüşüm projesini yine İstanbul'a ayırıyoruz. Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği daha da ötesinde Türkiye için beka meselesi olarak görüyoruz. Bundan sonrada Allah'ın izni, sizin iradeniz ve milletimizin güveniyle çalışacağız. Dar gelirli nefes alacak ve işin sonunda milletimiz kazanacak. Devlet olarak gücümüzü İstanbul'a seferber ediyoruz. Bu doğrultuda büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız bu konutlarda huzurla oturacak. 100 bin vatandaşımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

KURA ÇEKİMİ 3 GÜN SÜRECEK

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. 27 Nisan'da 100 bin konutun hak sahipleri belli olacak.

EN YOĞUN BAŞVURU İSTANBUL’DAN GELDİ

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedeflediği projeye en fazla başvuru İstanbul’dan yapıldı. Kentte toplam 1 milyon 235 bin 169 kişi başvuruda bulundu. Proje kapsamında İstanbul için belirlenen hane halkı aylık net gelir sınırı 145 bin lira olurken, diğer illerde bu rakam 127 bin lira olarak uygulandı.

ÖDEME KOŞULLARI VE KONUT TİPLERİ

İstanbul’da inşa edilecek konutların 1+1 ve 2+1 tipinde olacağı açıklandı. TOKİ, konutları yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. Taksit tutarları, memur maaş artış oranına bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenecek.

Projede yer alan konutların ödeme planı da duyuruldu. Buna göre;

55 metrekarelik 1+1 daireler 195 bin lira peşinat ve 7 bin 313 lira taksitle,

65 metrekarelik 2+1 konutlar 245 bin lira peşinat ve 9 bin 188 lira taksitle,

80 metrekarelik 2+1 daireler ise 295 bin lira peşinat ve 11 bin 63 lira taksitle satılacak.

Ayrıntılar geliyor...