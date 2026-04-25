Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ederek küme düşme potasından çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ikas Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

KÜME DÜŞME POTASINDAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 28'e yükselterek küme düşme potasından kurtuldu. Maç eksiği bulunan Gençlerbirliği, 25 puanla küme düşme potasına girdi. Konuk ekip Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
Haberler.com
500

Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı! Banka faiziyle tazminat ödeyecek

Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Aynı şehir aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü