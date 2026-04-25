Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı Haber Videosunu İzle
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahalle gezileri sırasında uğradığı parkta yere atılan çekirdek kabuklarını görünce tepki göstererek, "Bunları şehirden toplayacaksın, bunlar çok delikanlı olduğu için hepsini bir yere göndereceksin savaşa falan, enerjilerini orada atsınlar" dedi.

  • Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki parkta yere atılan çekirdek kabuklarına tepki gösterdi.
  • Çetinkaya, çekirdek kabuklarını atanlar için 'savaşa gönderin enerjilerini orada atsınlar' ifadesini kullandı.
  • Başkan, devrilen masalar nedeniyle parkın güvenlik şeridiyle kapatılması talimatı verdi ve parkı yeniden düzenleme sözü verdi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'ni gezen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, park içerisindeki kamelya çevresinde yoğun şekilde bırakılan çekirdek kabuklarını görünce duruma tepki gösterdi.

"BUNLAR ÇOK DELİKANLI OLDUĞU İÇİN HEPSİNİ BİR YERE GÖNDERECEKSİN SAVAŞA FALAN ENERJİLERİNİ ORADA ATSINLAR"

Kamusal alanların temiz kullanılmasının önemine dikkat çeken Çetinkaya, parkların herkesin ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayarak, "Parkımızın hali, çokta diyecek bir şey yok, pislikten yıkılıyor. Buraları hergün temizliyoruz ama maalesef akşamdan sabaha hal bu. Allah akıl fikir versin ne diyelim. Bunları şehirden toplayacaksın, bunlar delikanlı olduğu için hepsini bir yere göndereceksin savaşa falan, enerjilerini orada atsınlar" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Başkan Çetinkaya'nın parkta çekirdek kabuklarıyla ilgili yaptığı uyarı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da destek gördü.

"BURAYI IŞIL IŞIL YAPACAĞIZ"

Bazı masaların ise devrilerek etrafa atıldığını gören Başkan Çetinkaya, etrafın güvenlik şeridi ile kapatılarak girişlerin yasaklanması talimatını da vererek, "Burayı ışıl ışıl yapacağız. Buradan söz veriyoruz. Bu yaz burası cıvıl cıvıl ailelerin geldiği bir yer olacak" dedi.

Çevre temizliğinin belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaş sorumluluğu da olduğuna işaret eden Çetinkaya, bu tür görüntülerin şehre yakışmadığını ifade ederek, vatandaşlardan daha duyarlı olunmasını istedi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Çetinkaya, temiz ve yaşanabilir bir Karabük için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
