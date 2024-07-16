ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nın 15 Temmuz programına binlerce kişi katıldı

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlediği programa binlerce kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda geniş hayran kitlesine sahip sanatçılardan Osman Öztunç ve Ali Kınık, sevilen şarkılarını seslendirerek ilçe halkına unutulmaz bir akşam yaşattı.

ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa şehit yakınları ve gaziler, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, MHP MYK Üyesi Muhammet Fatih Yaşar, MHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Abdullah Çınar, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi, MHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Abdullah Çınar, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, iş insanı Abdullah Cihad Özcan, Avukat Gülsün Doygun, ilçenin kanaat önderlerinden Cemal Eğin, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katılım sağladı.

"ŞEHİTLERİMİZE VE KAHRAMAN GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ"

Programda açılış konuşmasını yapan ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur, katılımcılara teşekkür etti. Başkan Timur konuşmasında "Bugün burada, vatanın bağımsızlığının, huzurun ve güveni için canlarını feda eden kahraman gazilerimiz ve cennet-imekan şehitlerimiz için toplanmış bulunmaktayız. Bu yıl ikincisini düzenlediği Geleneksel Halk Buluşmamıza yakından uzaktan katılım sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bizlerin özgürce ve güven içerisinde yaşamamız için canlarını feda eden şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnettarız. Sizlerin huzurunda tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Bir teşekkür de emniyet teşkilatımıza... Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürümüz Zafer Mete Bey nezdinde bütün emniyet camiasına bu programın sükunet içerisinde geçmesine sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BU MEYDAN ÇOK ŞEYLER GÖRDÜ"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise meydanda toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada "Bugün bizleri sizlerle buluştan ŞEGAFED Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu meydan çok şeyler gördü. 15 Temmuz akşam bizler bu meydanlardaydık. Havaalanında Sultanbeyli vardı, otobanda Sultanbeyli vardı, köprüde Sultanbeyli vardı. Bundan sonrada hainlere her zaman hesap soracak Sultanbeylililer var olacaktır" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ise "Rabbim ismimizin önündeki ünvandan ayrı olarak şehitlerimize layık olacak şekilde, Sultanbeyli'mize ve İstanbul'umuza hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Her zaman şunu diyoruz, Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. İnşallahbir daha da darbe göstermesin.Hain 15 Temmuz FETÖ darbesi, kim ve nereden gelirse gelsin, bu darbeyi inşallah bir daha milletimize yaşatmasın diyoruz. 15 Temmuz'da bu milletin direnişi tüm dünyaya örnek oluyor ve yapılan tüm darbe girişimleri tüm dünyada başarısız oluyor. Buna da tüm dünyaya örnek olan bir milletin ferdi olduğumdan da gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Hem sahne performansı hem de seslendirdiği eserlerle alandakileri coşturan Osman Öztunç'a ödülü ilçenin sevilen iş insanlarından Abdullah Cihad Özcan tarafından takdim edildi.

Programda seslendirdiği parçalarla alandaki kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşayan usta sanatçı Ali Kınık'a ise ödül takdimi Avukat Gülsün Doygun tarafından yapıldı. Takdim sırasında kısa da bir konuşma yapan Doygun, "Bu gecede emeği geçen Yasin Timur başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Kahraman şehit ve gazilerimizi anmak, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak için düzenlenen bu değerli programa emek ve katkılarından dolayı, kıymetli sanatçımız Ali Kınık'a teşekkür ederiz. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Binlerce kişinin katıldığı programdan kareler;