Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonsporlu futbolcu Muhammed Salah’ın Trabzon'daki Sümela Manastırı'nı izleyip fotoğraf çektirdiği noktaya "Salah Tepesi" yazısı asıldı. Üzerinde "Salah Tepesi" yazan seyir tepesi, yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

  • Muhammed Salah'ın Sümela Manastırı'nı karşıdan gören bir seyir noktasından yaptığı fotoğraf paylaşımının ardından bu noktaya "Salah Tepesi" tabelası yerleştirildi.
  • Tabela, yerli ve yabancı turistlerin kent ziyaretlerinde yeni bir durak haline geldi.
  • Salah daha önce Trabzon yaylalarında oturduğu taşın ziyaretçi akınına uğramasına vesile olmuştu.

Trabzonspor’un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yeşil sahalardaki başarılı performansının yanı sıra kentte gerçekleştirdiği geziler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Daha önce Trabzon yaylalarını gezerek oturduğu taşın ziyaretçi akınına uğramasına vesile olan tecrübeli futbolcu, bu kez tarihi Sümela Manastırı ile dikkatleri üzerine çekti.

SEYİR NOKTASINA ''SALAH TEPESİ'' TABELASI

Geçtiğimiz günlerde Trabzon’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıkan Muhammed Salah, Sümela Manastırı’nı karşıdan gören bir seyir noktasından fotoğraf paylaşmıştı. Kısa sürede büyük etkileşim alan bu paylaşımın ardından harekete geçilerek, yıldız futbolcunun manzarayı seyrettiği noktaya resmi bir tabela yerleştirildi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ

Üzerinde "Salah Tepesi" yazan tabela, hızlıca yayılırken yerli ve yabancı turistlerin kenti ziyaretlerinde yeni bir durak haline geldi. Mısırlı yıldızın Trabzon’un tanıtımına sunduğu bu katkı, şehirde ve futbol kamuoyunda büyük bir memnuniyetle karşılandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

Derbi 11'ini belirledi! O ismi yedek kulübesine gönderiyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Yanlış yapan çekilsin kenara

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

Türkiye Sigorta'da bir gözaltı daha! Önce Genel Müdür, şimdi yardımcısı
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCan Aydın:

gerizekalı milletimiz var

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuleyman özdemir:

Bu millet kafayı yemiş adam nereye gitse orayı kutsal yer ilan ediyorlar çok salahça bir şey

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Oldu olucak bir tapınak inşaa edin! Utanmaz reziller! Gerçekten rezilsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardelen:

bokunu cikardiniz bununda

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızzp64hkmkq:

geri zekalılar tepesi yazın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lastik patladı, yolda kaldılar! Jandarma KPSS adaylarını son dakikada sınava yetiştirdi

Hayalleri yarım kalacaktı! Jandarma son anda yetişti
Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor

Acun Ilıcalı'nın yüzü yine gülmedi
Yumurta ticareti soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 3 güne regli olman gerekiyor

Kadınların adet günlerini bile belirlemişler! "3 güne regli olmalısın"
Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satışı yarın 13.55'te başlıyor! Kış sezonunda 70 sefer yapılacak

Efsane kış yolculuğu için bilet saati belli oldu: Yarın 13.55
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep

Meclise pes dedirten başvuru! Başkentle ilgili istek akıllara ziyan
İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
Amatör futbolcunun '11 taklalı' gol sevinci

Golünü attı, sonrası olanlar inanılmaz
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru yanıt herkesi şaşırttı
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj

Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! İbrahim Kaboğlu'ndan ilk mesaj