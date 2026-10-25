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Ağrı'da KPSS çıkışı beton mikseri öğrencilere çarptı, 1 öğrenci öldü, 1'i yaralandı

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Ağrı'da KPSS çıkışı beton mikseri öğrencilere çarptı, 1 öğrenci öldü, 1'i yaralandı
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Ağrı'da Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde KPSS ortaöğretim sınavından çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı; kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci ağır yaralandı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ağrı'da beton mikserinin KPSS ortaöğretim sınavından çıkan öğrencilere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Mikail Aydemir Camisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A.'ya yolda yürüdükleri sırada, park halindeyken harekete geçen beton mikseri çarptı. Kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybederken, İ.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, beton mikserinin öğrenciyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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