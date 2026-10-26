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Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

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Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu Haber Videosunu İzle
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu
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Türkiye’nin yerli teknolojiyle geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, füzelerinin kabiliyetiyle gelişiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Çelik Kubbe füzesi SİPER-2’nin havadayken hedef değiştirdiği anları paylaştı.

  • SİPER-2 füzesi, test atışında havadayken hedefini değiştirerek yeni hedefini imha etti.
  • SİPER-2, Çelik Kubbe hava savunma sisteminin uzun menzilli kalkanı olarak tanımlandı.
  • SİPER-2, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğiyle geliştirildi.

SİPER-2’nin yeni test atışı videosu heyecanlandırdı. Hedefe doğru fırlatılan SİPER-2’nin havadayken hedef değiştirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Çelik Kubbe’nin uzun menzilli kalkanı dediği füzenin başarısını tebrik etti.

“KATMANLI HAVA SAVUNMA MİMARİMİZ YERLİ VE MİLLÎ SİSTEMLERLE GÜÇLENDİ”

SİPER-2’nin, ateşlendikten sonra uçuş sırasında güncellenen yeni hedefini imha etmesinin Türkiye’nin hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerinin gelişimini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti: “SİPER-2 Çelik Kubbe’nin Uzun Menzilli Kalkanı. Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve millî sistemlerle güçlenirken, SİPER-2’nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi ile gece gündüz çalışan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum.”

Umut Halavart
Umut Halavart
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