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Fon soruşturmasında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

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Fon soruşturmasında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkındaki adli kontrol kararına yapılan itirazın ardından yakalama kararı çıkarılan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın, Ankara'da yeniden gözaltına alınmıştı. Aydın, son olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Hakkında daha önce adli kontrol kararı verilen Aydın, bu karara yapılan itirazın ardından Ankara'da yeniden gözaltına alındı.
  • Araştırma ve kampanya şirketi kurucusu olarak da tanınan Aydın hakkında, adli kontrol kararına itiraz sonrası yakalama kararı çıkarılmıştı.

Fon soruşturmasında eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama kararı verildi. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aydın, karara yapılan itirazın ardından Ankara'da yeniden gözaltına alınmıştı. 

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ERTAN AYDIN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında daha önce adli kontrol kararı verilen eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı. Araştırma ve kampanya şirketi kurucusu olarak da tanınan Aydın'ın tutuklanması, hakkındaki adli kontrol kararına yapılan itirazın ardından gerçekleşti.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Ertan Aydın hakkında soruşturmanın önceki aşamasında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Ancak Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edildi. İtirazın ardından eski milletvekili hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adli kontrol kararına yönelik itirazla başlayan süreç, Ertan Aydın'ın Ankara'da yeniden gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla devam etti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıYılmaz Tıska:

fatma betül sayan kaya..?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Acar:

özgür özel?

yanıt2
yanıt3
Haber Yorumları128547Ab&:

Özgür Özel..? Veli Ağbaba..?

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıcihan duran:

Fatma bacı ya sakın dokunmayın. cehenneme gidersiniz. günah

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Acar:

mustafa sarıgülede dokunmayın

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları128547Ab&:

özgür Özel. ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

AF YOK BİZİ HIRSIZI KORUYACAĞIM DİYE SOKAKLARI ATEŞE VERİP POLİSLERE ASİT ATAN KNSIZLARLA KARIŞTIRMAYIN

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

Taman işte doğrusu bu Silivri ye Eko nun yanına gönderin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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