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Zonguldak Gelik'te 3 ölü 5 yaralı maden patlamasında firari işletme müdürü tutuklandı

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Zonguldak Gelik'te 3 ölü 5 yaralı maden patlamasında firari işletme müdürü tutuklandı
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Zonguldak Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin gözaltına alınan firari işletme müdürü, Ankara'da yakalanıp SEGBİS'le ifade verdikten sonra tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan firari işletme müdürü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari işletme müdürü M.K. Ankara'da yakalandı.

Başsavcılığa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren M.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

M.K. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gelik beldesinde önceki gün ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmış, "bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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