Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yapay zekâyla oluşturulmuş, İsrail üzerinde nükleer patlamayı gösteren bir görsel paylaşan Netanyahu, iki atom bombasının ülkenin orta kesimine düşmesi ihtimalini konu alan ifadeleri aktardı. Netanyahu, İran'ın seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyebileceğini de öne sürdü.

NETANYAHU'DAN NÜKLEER PATLAMA GÖRSELİ

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

Netanyahu, son paylaşımında yapay zekâ kullanılarak oluşturulan ve İsrail üzerinde nükleer bir patlamanın ardından yükselen mantar bulutunu gösteren görsele yer verdi.

Paylaşımında sağcı köşe yazarı Yuval Bloomberg'in, "Ülkenin orta kesimine iki atom bombası düşerse bu içi boş tartışmalar kimin umurunda olacak?" sözlerini aktaran Netanyahu'nun paylaşımı, seçimler öncesinde gündem oldu.

"İRAN SEÇİMLERİ SABOTE ETMEK İÇİN SALDIRABİLİR"

Netanyahu, yayımladığı video açıklamasında ise İran ve İran destekli grupların İsrail'deki seçim sürecini hedef alabileceğini iddia etti.

İsrail Başbakanı, ellerinde bu yönde istihbarat bulunduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde, İran ve uzantılarının seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyerek bize meydan okumaya çalışabileceğine dair istihbarat bilgileri var."

Netanyahu, olası saldırılara sert karşılık vereceklerini belirterek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

"SAKIN BİZİ SINAMAYA KALKIŞMAYIN"

İran ve müttefiklerine seslenen Netanyahu, İsrail'in olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu savundu.

"Sakın bizi sınamaya kalkışmayın, karşılığında çok daha ağır darbeler alırsınız." diyen Netanyahu, İsrail'in düşmanlarının düşündüğünden daha güçlü olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, daha önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada da seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını iddia etmişti.

SAVUNMA BAKANI DA İRAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, İran'ın genel seçimler öncesinde sandık sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı girişimlerinde bulunabileceğini öne sürmüştü.

İsrail yönetiminin art arda yaptığı açıklamalar, seçimler öncesinde bölgedeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

SEÇİM ÖNCESİ YENİ ASKERİ OPERASYON İDDİALARI

Öte yandan İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, Netanyahu hükümetinin seçimlerden önce İran, Lübnan veya Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'deki 27 Ekim genel seçimleri ve ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü de iddia edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama bulunmazken, Netanyahu'nun nükleer patlama görseli paylaşması ve İran'a yönelik açıklamaları seçimler öncesindeki gerilimi yeniden gündeme getirdi.