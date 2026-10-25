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Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

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Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
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Vinicius Junior'ın 11 Ekim'de ayrıldığı kız arkadaşı Virginia Fonseca, 3 çocuğunun babası olan adamla nişanlandı. Virginia, kısa süre içerisinde evleneceklerini duyurdu.

Real Madrid'in sambacı yıldızı Vinicius Junior ile 11 Ekim'de yollarını ayıran Virginia Fonseca, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme bomba gibi düştü. Yıldız futbolcudan ayrılmasının ardından fazla zaman kaybetmeyen ünlü isim, hayatıyla ilgili radikal bir karar aldı.

3 ÇOCUĞUNUN BABASIYLA NİŞANLANDI

Virginia Fonseca, ayrılığın üzerinden çok kısa bir süre geçmişken 3 çocuğunun babası olan eski partneriyle yeniden bir araya gelerek nişanlandığını duyurdu. 

EVLİLİK ÇOK YAKINDA

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından ve yakın çevresi aracılığıyla paylaşan Virginia, çok kısa süre içerisinde nikah masasına oturacaklarını açıkladı. Ayrılığın hemen ardından gelen bu ani nişan ve evlilik kararı, magazin ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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