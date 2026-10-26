Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'de kuş türü sayısı Manavgat'ta görülen çayırkoşarıyla 506'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de kuş türü sayısı Manavgat'ta görülen çayırkoşarıyla 506'ya yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görülen çayırkoşarı, Türkiye'de kaydedilen kuş türü sayısını 506'ya yükseltti. Tür, Antalya'da kaydedilen 361'inci kuş türü olurken Türkiye'nin farklı bölgelerinden kuş gözlemcileri bölgeye gelmeye başladı.

Türkiye'de bugüne kadar kaydedilen kuş türü sayısı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde görülen çayırkoşarıyla 506'ya yükseldi.

Kuzey Amerika ve Alaska'da yaşayan çayırkoşarı, Manavgat'taki Ulualan bölgesinde kuş gözlemcileri tarafından fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındı. Tür, Antalya'da kaydedilen 361'inci kuş türü oldu.

Manavgat Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Ulualan bölgesinde sabah saatlerinde görülen çayırkoşarı, kuş gözlemcilerinin ilgisini çekti. Türün Türkiye'de ilk kez kaydedilmesinin ardından Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemciler de bölgeye gelmeye başladı.

Türkiye Kuş Komitesi Başkanı Mustafa Erturhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayırkoşarının normalde Kuzey Amerika ve Alaska'da yaşadığını belirtti.

Türün bazı bireylerinin yönlerini şaşırarak Avrupa'da görülebildiğini aktaran Erturhan, çayırkoşarının Türkiye'de ilk kez kaydedildiğini ifade etti.

Erturhan, kuşun ilk olarak Hollandalı bir gözlemci tarafından fark edildiğini, Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin de bölgeye gelerek kuşu gözlemlediğini ve kayıt altına aldığını kaydetti.

Manavgat Sulak Alanı'nın Batı Akdeniz'de kuş gözlemi ve doğal yaşam açısından önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Erturhan, alanın göç sırasında kuşlara dinlenme ve beslenme imkanı sunduğunu belirtti.

Nadir kuş türlerinin önemli kuş alanlarında görülebildiğine dikkati çeken Erturhan, Manavgat'ın yerli ve yabancı kuş gözlemcileri ile doğaseverlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Bölgedeki doğal zenginliğin korunmasının önemine işaret eden Erturhan, sulak alanın doğal yapısının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğunun yaklaşık 200 üyesi bulunduğunu bildiren Erturhan, çayırkoşarını ilk görenler arasında yaklaşık 20 kişinin yer aldığını, Türkiye'nin farklı bölgelerinden başka gözlemcilerin de kuşu görmek için Manavgat'a doğru yola çıktığını anlattı.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğunun en genç üyelerinden Gökçe Irmak da çayırkoşarı gibi nadir bir türü Manavgat'ta görmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Kuşu fotoğraflamak için bölgeye geldiğini belirten Irmak, "Çayırkoşarı gibi nadir bir türün burada olmasını heyecanla karşıladım. Buraya onu çekmeye geldim ve çektim de. Mutluluk duyuyorum şu an gerçekten." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Real Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yok

Barcelona maçının kadrosundan çıkarıldı
KPSS'den çıktılar, faciaya yakalandılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Büyük umutlarla KPSS'ye girdi! Dönüş yolunda mikserin altında kaldı
Trump’tan geri adım: İran'a saldırı olmayacak

Trump kararını dünyaya ilan etti: ABD, İran'a yeniden saldıracak mı?

Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor

Acun Ilıcalı'nın yüzü yine gülmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı

26 yaş küçük nişanlısıyla ilk kez görüntülendi
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu

Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Zelenskiy, toprak meselesini liderler düzeyinde görüşmeyi kırmızı çizgi saydı

Zelenski üçlü zirve öncesi kırmızı çizgisini çekti!

Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti

Avrupa ülkesinde 14 yıllık iktidar son buldu! Zafer öğrencilerin

Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı

Saatler bugün yeniden ayarlandı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

Ücret pazarlığı deşifre oldu: Gürcistan, Amerika fazla verir
İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte 'Kart işleminiz gerçekleşti' sesinin sahibi

İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte o sesin sahibi