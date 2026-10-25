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Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia

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Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia Haber Videosunu İzle
Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia
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Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların genç yıldızını transfer ettiği bedelin iki katına yani 50 milyon Euro'ya satabileceği öne sürüldü.

  • Rus gazeteci Alexander Yershov, Galatasaray'ın Aleksey Batrakov'u yaklaşık 50 milyon Euro'ya satabileceğini öne sürdü.
  • Batrakov, Galatasaray'a Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
  • Yershov'a göre transferin gerçekleşmesi için Batrakov'un menajerleri alacakları komisyondan feragat etti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rus futbolcu Aleksey Batrakov, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldızın yükselen formu üzerine Rus basınından çarpıcı bir iddia geldi.

''50 MİLYON EURO CİVARINA...''

Türkiye basınına açıklamalarda bulunan Rus gazeteci Alexander Yershov, Batrakov'un potansiyeline övgüler yağdırdı. Galatasaray'ın Rus oyuncuyu transfer ettiği bedelin iki katına satabileceğini savunan Yershov, "Galatasaray'ın Batrakov'u yaklaşık 50 milyon Euro civarında bir fiyata satabileceğinden eminim. Üst düzey yıldızlarla birlikte oynaması ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alması onu çok daha ileri taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNİN PERDE ARKASI

Batrakov'un Lokomotiv Moskova'dan ayrılış sürecine de değinen Rus gazeteci, Lokomotiv'in mali sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Galatasaray'ın bu transfer için 25 milyon Euro bonservis ödediğini hatırlatan Yershov, "Lokomotiv bu rakamın altına oyuncuyu asla bırakmazdı. Transferin gerçekleşebilmesi adına Batrakov'un menajerleri de alacakları komisyondan feragat etti." değerlendirmesini yaptı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Arda güler den daha iyi

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Haber YorumlarıTalip Konyali:

SAT SAT ...ZATEN GİDİŞAT İYİ DEĞİL...

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