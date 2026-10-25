Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rus futbolcu Aleksey Batrakov, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldızın yükselen formu üzerine Rus basınından çarpıcı bir iddia geldi.

''50 MİLYON EURO CİVARINA...''

Türkiye basınına açıklamalarda bulunan Rus gazeteci Alexander Yershov, Batrakov'un potansiyeline övgüler yağdırdı. Galatasaray'ın Rus oyuncuyu transfer ettiği bedelin iki katına satabileceğini savunan Yershov, "Galatasaray'ın Batrakov'u yaklaşık 50 milyon Euro civarında bir fiyata satabileceğinden eminim. Üst düzey yıldızlarla birlikte oynaması ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alması onu çok daha ileri taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNİN PERDE ARKASI

Batrakov'un Lokomotiv Moskova'dan ayrılış sürecine de değinen Rus gazeteci, Lokomotiv'in mali sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Galatasaray'ın bu transfer için 25 milyon Euro bonservis ödediğini hatırlatan Yershov, "Lokomotiv bu rakamın altına oyuncuyu asla bırakmazdı. Transferin gerçekleşebilmesi adına Batrakov'un menajerleri de alacakları komisyondan feragat etti." değerlendirmesini yaptı.