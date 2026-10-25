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Otomobille pikap çarpıştı! Genç sürücüden acı haber

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Otomobille pikap çarpıştı! Genç sürücüden acı haber Haber Videosunu İzle
Otomobille pikap çarpıştı! Genç sürücüden acı haber
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 25 yaşındaki Muhammed Can Aydemir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kızılırmak-Çankırı kara yolunda meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

  • Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, Kızılırmak-Çankırı kara yolunun Yukarıalagöz köyü mevkisinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 25 yaşındaki otomobil sürücüsü Muhammed Can Aydemir yaşamını yitirdi.
  • Kazada pikap sürücüsü 42 yaşındaki H.G. ile yolcu 41 yaşındaki A.H. yaralandı; iki yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor ve genel sağlık durumları iyi.
  • Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki araç Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çarpıştı. Otomobil ile pikabın karıştığı kazada 25 yaşındaki Muhammed Can Aydemir yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL İLE PİKAP ÇARPIŞTI

Kaza, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, Kızılırmak-Çankırı kara yolunun Yukarıalagöz köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Muhammed Can Aydemir'in kullandığı otomobil ile 42 yaşındaki H.G. yönetimindeki pikap çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araçta bulunan kişiler yaralandı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

3 KİŞİ YARALANDI, EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Muhammed Can Aydemir, pikap sürücüsü H.G. ve araçta yolcu olarak bulunan A.H. (41) kazada yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza bölgesinde yaptı. Yaralıların sağlık durumları kontrol edilirken, hastaneye sevk edilmeleri için ambulanslar hazırlandı. İlk müdahaleleri tamamlanan üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

25 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜDEN ACI HABER GELDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Can Aydemir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi. Doktorlar, 25 yaşındaki sürücünün hayatını kurtarmak için müdahalede bulundu. Ancak Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç sürücünün hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 1'e yükseldi. Otomobilin sürücüsü olan Aydemir'in ölümünün ardından kazayla ilgili incelemeler devam etti.

DİĞER İKİ YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan pikap sürücüsü H.G. ile yolcu A.H.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor. Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre 42 yaşındaki H.G. ile 41 yaşındaki A.H.'nin genel sağlık durumları iyi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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