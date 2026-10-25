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Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza

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Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
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Geçtiğimiz hafta sonu 1. Lig'de oynanan Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşmasındaki penaltı kararıyla gündeme oturan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, bu hafta sonu sürpriz bir görevlendirmeyle Ankara Süper Amatör Ligi’nde düdük çaldı.

1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşmasında çaldığı tartışmalı penaltı düdüğüyle gündeme oturan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak hakkında çarpıcı bir karar alındı.

VAR'IN UYARISINA RAĞMEN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Kayserispor'a verdiği penaltı kararının ardından VAR'ın uyarısına rağmen kararını değiştirmeyen Asen Albayrak, futbol kamuoyunda geniş eleştirilere hedef olmuştu.

SÜPER AMATÖR LİG'DE DÜDÜK ÇALDI

Bu hafta görev alıp alamayacağı merak edilen tecrübeli hakem, bu hafta sonu profesyonel ligler yerine amatör kümede görevlendirildi. Asen Albayrak, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) atamasıyla Ankara Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor arasındaki karşılaşmayı yönetti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Diyarbakırspor, Batmanspor, biraz da Van spor bunlar dokunulmaz, hakemler bilmiyor musunuz bunlar siyasi ortamın torpillileri:))

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Haber Yorumlarıabdullah HAMARAT:

Yakında bunun da tapeleri ortaya çıkar.

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Haber YorumlarıMEHMET GERÇEK:

hiç adil değil penaltı pozisyonu penaltıydı VAR boşuna müdahale etti bravo bayana bende olsam dönmezdim kararımdan tebrikler hakemimize????

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Haber YorumlarıKadir Ari:

tırro senin çapın ne ki yorum yapıyorsun. penaltı pozisyonunda adamın pozisyonu dokunmadan evvel zaten bozulmuş düşen adama dokunsan penaltımı maldonado.bak cezasını verdiler amatörde öttürecekler

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Haber YorumlarıMurat Sahin:

Kimsenin cesaret edemediğini yaptın helal olsun sana kardeşim. Ellerine sağlık doğru yolundan ayrılma.

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