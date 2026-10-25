Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza

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1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşmasında çaldığı tartışmalı penaltı düdüğüyle gündeme oturan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak hakkında çarpıcı bir karar alındı.

VAR'IN UYARISINA RAĞMEN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Kayserispor'a verdiği penaltı kararının ardından VAR'ın uyarısına rağmen kararını değiştirmeyen Asen Albayrak, futbol kamuoyunda geniş eleştirilere hedef olmuştu.

SÜPER AMATÖR LİG'DE DÜDÜK ÇALDI

Bu hafta görev alıp alamayacağı merak edilen tecrübeli hakem, bu hafta sonu profesyonel ligler yerine amatör kümede görevlendirildi. Asen Albayrak, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) atamasıyla Ankara Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor arasındaki karşılaşmayı yönetti.