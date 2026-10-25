Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da hükümet karşıtı protestolar sürerken Başbakan Giorgia Meloni'nin parmağındaki yüzük tartışma yarattı. Vatandaşlara sabır ve fedakarlık çağrısında bulunduğu sırada Meloni'nin 4 bin 500 Euro değerinde lüks bir yüzük taktığı öne sürüldü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu kez siyasi açıklamalarıyla değil, parmağında taşıdığı mücevherle gündeme geldi. Meloni'nin taktığı yüzüğün markası ve fiyatına ilişkin ortaya atılan iddialar, ülkede tepkilere neden oldu.

FİYATI 4 BİN 500 EURO

Tartışmalar, Meloni'nin parmağındaki yüzüğün İtalyan bir lüks mücevher markasına ait koleksiyondan olduğu iddiasıyla başladı. Söz konusu yüzüğün değerinin 4 bin 500 Euro olduğu ileri sürüldü.

ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

İtalya'da artan yaşam maliyetleri, düşük maaşlar, askeri harcamalar ve hükümet politikalarına karşı binlerce kişinin sokaklara döküldüğü bir dönemde ortaya atılan iddia, Meloni'ye yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Başbakan'ın vatandaşlara sabır ve fedakârlık çağrısında bulunurken binlerce Euro’luk bir mücevher taktığı öne sürülerek, "Halk sabrederken o 4 bin 500 Euro’luk yüzük takıyor" ifadeleriyle tepki gösterildi.

Yüzüğün markası ve fiyatına ilişkin iddialar ise henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yeni Parti'nin kapatılmasını isteyen isimden, İmamoğlu'na ziyaret
Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!

Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sahnede döktürdü
Otobüsten inip yola paket attılar! İçinden uyuşturucu emdirilmiş 3 bin 200 peçete çıktı

Kaçarken yola paket attılar! İçinden 3 bin 200 peçete çıktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErden Otomotiv:

Vallahi Avrupayı Kıskanıyorum!!! BİZİMKİLER MİLYAR MİLYAR GÖTÜRÜYOR GIK YOK KADIN 4.5 BİN EUROLUK YÜZÜK TAKTI DİYE LAF OLUYOR

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Tuğtağ:

ula 300 bin tl lik. yüzük

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıOsman Kaan:

Mahmut oranın parasıyla iki asgari ücret kardeş , bizim burda iki asgari ücrete bir tüm altın alınmıyor

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımw9f5jdtdy:

devletin başbakanı, bunda ne var.4.500 euro.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdem Çetinkaya:

Ama olmaz böyle. Küfür yok hakaret yok devamlı yorumlarımı siliyorsun sın dakika :(

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bu site zaman zaman, ahlaksiz adamlar bir bayana küfrü hakateti yayinliyor, cevap hakkimi kullanip cevap yazdiginda yayinlanmiyor. Ayip ya...

yanıt0
yanıt0

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep

Meclise pes dedirten başvuru! Başkentle ilgili istek akıllara ziyan
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler

1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken bir isim vardı
Saros Körfezi'nde 40 santimetrelik mavi denizanası görüntülendi! Çıplak elle dokunulmaması öneriliyor

Kıyıya vuran mavi top değil! Sakın çıplak elle dokunmayın
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Parayı iade etmek yetmeyecek
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

İstanbul Barosu’nda seçim tamamlandı, yeni başkan belli oldu
Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart

İnanılmaz! 90 dakikada başına gelebilecek her türlü şey geldi
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı

Galatasaray maçı öncesi şaha kalktılar
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj

Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! İbrahim Kaboğlu'ndan ilk mesaj