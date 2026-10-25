Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu kez siyasi açıklamalarıyla değil, parmağında taşıdığı mücevherle gündeme geldi. Meloni'nin taktığı yüzüğün markası ve fiyatına ilişkin ortaya atılan iddialar, ülkede tepkilere neden oldu.

FİYATI 4 BİN 500 EURO

Tartışmalar, Meloni'nin parmağındaki yüzüğün İtalyan bir lüks mücevher markasına ait koleksiyondan olduğu iddiasıyla başladı. Söz konusu yüzüğün değerinin 4 bin 500 Euro olduğu ileri sürüldü.

ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

İtalya'da artan yaşam maliyetleri, düşük maaşlar, askeri harcamalar ve hükümet politikalarına karşı binlerce kişinin sokaklara döküldüğü bir dönemde ortaya atılan iddia, Meloni'ye yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Başbakan'ın vatandaşlara sabır ve fedakârlık çağrısında bulunurken binlerce Euro’luk bir mücevher taktığı öne sürülerek, "Halk sabrederken o 4 bin 500 Euro’luk yüzük takıyor" ifadeleriyle tepki gösterildi.

Yüzüğün markası ve fiyatına ilişkin iddialar ise henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

Kaynak: Haberler.com