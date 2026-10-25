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Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart

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Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. Bursasporlu futbolcu Lincoln Henrique, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, Brezilyalı oyuncu 87. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü gollü geçen mücadelede 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

HENRIQUE MAÇA DAMGA VURDU

Yeşil-beyazlıların galibiyetinde başrolü oynayan sambacı yıldız Lincoln Henrique, sergilediği performansla maça damgasını vurdu. Mücadeleyi 1 gol ve 3 asistlik harika bir istatistikle tamamlayan Brezilyalı futbolcu, hücum hattındaki tüm gol organizasyonlarını yönlendiren isim oldu.

KIRMIZI KART GÖREREK OYUNDAN ATILDI

Sergilediği üst düzey futbolla galibiyetin mimarı olan Lincoln Henrique, mücadelenin son bölümünde talihsiz bir an yaşadı. Karşılaşmanın 87. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilen tecrübeli oyuncu, takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Cemre Yıldız
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