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Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu

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Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
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Kırıkkale FK'nın Ayos Osmaniyespor'u 3-1 yendiği maçta, son dakika golüyle birlikte saha bir anda hareketlendi. Golün heyecanına kapılan çocuk taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden sahaya koştu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kırıkkale FK, Başpınar Stadı'nda konuk ettiği Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti. 

ÇOCUK TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Karşılaşmanın son anlarında ise ilginç görüntüler yaşandı. Ev sahibi ekibin 90+3. dakikada Christopher Jakob Aydemir ile bulduğu üçüncü golün ardından, ortaokul çağındaki bir grup çocuk taraftar tribünden sahaya indi. 

GÖREVLİLERDEN MÜDAHALE 

Maç henüz devam ederken yaşanan olayda, gol sevincini sahaya taşıyan çocuklar kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle çocuk taraftarlar sahadan çıkarılarak yeniden tribüne alındı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfidanhamit123:

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