Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı izlemek için bilet bulamayan Bursasporlu taraftarlar karşılaşmayı çevre binalardan takip etti. Bu anlar kısa süre içerisinde dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından takip eden yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmamak için Ankara'ya çıkarma yaptı.

BİLET BULAMAYANLAR ÇEVRE BİNALARA AKIN ETTİ

Karşılaşma için ayrılan konuk takım tribün biletlerinin kısa sürede tükenmesi üzerine stada giremeyen Bursaspor sevdalısı taraftarlar pes etmedi. Keçiören Aktepe Stadı'nı çevreleyen binaların balkonlarına ve pencerelerine çıkan yeşil-beyazlı futbolseverler, takımlarına 90 dakika boyunca buradan destek verdi.

DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDILAR

Çevre binaların balkon ve pencerelerinden maçı heyecanla takip eden taraftarların görüntüleri kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

Bu artık protesto falan değil, vahşet!
Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Meteoroloji gün gün açıkladı: Kuvvetli sağanak geri dönüyor

Meteoroloji gün gün açıkladı! Kuvvetli sağanak geri dönüyor

Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı

Yine fark yediler, tribünler karıştı
Zelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyiz

Cephede savaşı durdurmaya hazır! Tek bir teklife kesin hayır
Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!

Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sahnede döktürdü
Şarkıcı Nev Karacaahmet'te toprağa verildi

Nev'in ardından acı detay: Annesi ölünce kendine hiç bakmadı
Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor

Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor!