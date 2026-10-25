Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Rennes, sahasında ağırladığı RC Strasbourg'u 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Syzmanski, mücadeleyi 2 golle tamamladı.

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes, sahasında RC Strasbourg'u konuk etti. Üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

ZORLU MAÇTA SZYMANSKI ŞOV

Roazhon Park'ta oynanan mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Boulaye Dia, 41 ve 61. dakikalarda Sebastian Szymanski kaydetti. Karşılaşmaya damga vuran isim Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski oldu. Mücadelede etkili bir performans ortaya koyan Polonyalı orta saha, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan başrol oyuncusu haline geldi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9. maçına çıkan 27 yaşındaki Szymanski, toplamda 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaşmayı başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar

Kurtulduk diye sevinirken korkulan oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti

Özel'den kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşa dikkat çeken müdahale
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı

Galatasaray maçı öncesi şaha kalktılar
Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı

Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş

Onlar bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez

Yunanistan'ın hamlesi Destici'yi küplere bindirdi: Bu kabul edilemez
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Yanlış yapan çekilsin kenara

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı