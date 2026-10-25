Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider oldu

Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'in yeni lideri oldu. Bursasporlu Iheanacho, ligde 12 maç üst üste gol atarak Türk futbolunda kendisine ait olan rekoru geliştirdi.
- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek ligin yeni lideri oldu.
- Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, Keçiörengücü maçında da gol atarak ligde üst üste 12 maçta gol atma başarısı gösterdi ve kendisine ait Türk futbol tarihi rekorunu geliştirdi.
- Bursaspor'un Lincoln Henrique'i 66. dakikada takımının dördüncü golünü atarken, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, deplasmanda konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü gol düellolarına sahne olan mücadelede 4-2 mağlup ederek ligin yeni lideri oldu.
ANKARA'DA 6 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7. dakikada Emirhan Başyiğit'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-0 yaptı. Bursaspor, 17. dakikada Amine Boutrah ve 35. dakikada Lewis Baker'ın golleriyle öne geçti. Ev sahibi Keçiörengücü, 43. dakikada Oğuzcan Çalışkan ile karşılık verdi ve soyunma odasına 2-2 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen yeşil-beyazlılar, 50. dakikada Kelechi Iheanacho'nun fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı. Mücadelenin 66. dakikasında sahneye çıkan Lincoln Henrique skoru 4-2'ye getirerek maçın sonucunu belirledi. Lincoln, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
IHEANACHO'DAN TARİHİ GOL SERİSİ
Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, Keçiörengücü ağlarını da havalandırarak ligde üst üste 12 maçta gol atma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu bu performansıyla Türk futbol tarihinde kendisine ait olan üst üste gol atma rekorunu bir adım daha ileriye taşıdı.