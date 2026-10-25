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Antalya Alanya'da üniversiteli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya Alanya'da üniversiteli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan (20) hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan (20) hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Yağnur Damla Karaaslan idaresindeki 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Almanya vatandaşı Mike Carsten Szope'nin (54) yönetimindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yağnur Damla Karaaslan yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Yağnur Damla Karaaslan, kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Szoepe jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yağnur Damla Karaaslan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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