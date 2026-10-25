Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu

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Erkek korumasına tecavüz iddiasıyla adı anılan Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, AK Partili Şamil Tayyar'ı telefonla arayarak hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül, iddiaları kesin bir dille reddederken Tayyar görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

ERKEK KORUMASINA TECAVÜZ İDDİASINI REDDETTİ

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ortaya atılan cinsel saldırı iddiasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. AK Partili Şamil Tayyar, Sarıgül'ün kendisini telefonla aradığını ve hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdiğini belirtti. Tayyar'ın aktardığına göre Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül, hem erkek korumasına yönelik tecavüz iddiasının hem de yolsuzluk ve kara para iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Görüşmede özellikle korumasıyla ilgili suçlamayı yeniden gündeme getiren Tayyar, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün bu konudaki yanıtını da aktardı.

"14/15 YILDIR YANIMIZDA BİRİ, EVLADIMIZDIR"

Şamil Tayyar, telefon görüşmesinde Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül'e özellikle korumasıyla ilgili iddiayı tekrar sorduğunu belirtti. Sarıgül'ün kendisine verdiği yanıtı aktaran Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "14/15 yıldır yanımızda biri, evladımızdır. İddia kesinlikle doğru değildir."

KORUMANIN İFADESİ HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Tayyar, görüşmede korumanın verdiği belirtilen ifadeye ilişkin Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül'e soru yönelttiğini açıkladı. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün, korumasının neden böyle bir ifade vermiş olabileceğine ilişkin değerlendirmesini aktaran Tayyar, şu sözlere yer verdi: "Cezaevine girmekten korktuğu için böyle bir ifade verdi."

DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRMASINI İSTEDİ

Telefon görüşmesinde yalnızca suçlamalar değil, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı da ele alındı. Şamil Tayyar, hakkındaki iddialara yargı önünde yanıt verebilmesi için Sarıgül'e dokunulmazlığının kaldırılması yönünde girişimde bulunmasını önerdi. Tayyar, görüşmede Sarıgül'e şu sözleri söylediğini aktardı: "Dokunulmazlığınızın kaldırılmasını sağlayıp ifade verseniz."

Kaynak: Haberler.com